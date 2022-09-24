В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум
Несмотря на непогоду в Москве, люди идут на референдум в представительство ДНР
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несмотря на дождливую погоду в Москве, граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Большинство голосующих - это граждане ДНР и ЛНР, но приходят также из Херсонской и Запорожской областей, в том числе семьями.
С 23 по 27 сентября там на референдумах смогут проголосовать граждане не только ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которым представительство также организовало возможность принять участие в процессе голосования.
Ранее представительстве ДНР сообщили РИА Новости, что в Москве будут действовать почти два десятка участков для голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.