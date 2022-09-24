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В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум

В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум - РИА Новости, 24.09.2022

В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум

Несмотря на дождливую погоду в Москве, граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:20

2022-09-24T14:20

2022-09-24T14:20

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несмотря на дождливую погоду в Москве, граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Большинство голосующих - это граждане ДНР и ЛНР, но приходят также из Херсонской и Запорожской областей, в том числе семьями.С 23 по 27 сентября там на референдумах смогут проголосовать граждане не только ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которым представительство также организовало возможность принять участие в процессе голосования.Ранее представительстве ДНР сообщили РИА Новости, что в Москве будут действовать почти два десятка участков для голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819147809.html

https://ria.ru/20220924/yavka-1819126502.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях