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В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум - РИА Новости, 24.09.2022
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В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум
В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум - РИА Новости, 24.09.2022
В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум
Несмотря на дождливую погоду в Москве, граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:20
2022-09-24T14:20
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несмотря на дождливую погоду в Москве, граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Большинство голосующих - это граждане ДНР и ЛНР, но приходят также из Херсонской и Запорожской областей, в том числе семьями.С 23 по 27 сентября там на референдумах смогут проголосовать граждане не только ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которым представительство также организовало возможность принять участие в процессе голосования.Ранее представительстве ДНР сообщили РИА Новости, что в Москве будут действовать почти два десятка участков для голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
14:20 24.09.2022
 
В представительстве ДНР в Москве наблюдают высокую явку на референдум

Несмотря на непогоду в Москве, люди идут на референдум в представительство ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несмотря на дождливую погоду в Москве, граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Большинство голосующих - это граждане ДНР и ЛНР, но приходят также из Херсонской и Запорожской областей, в том числе семьями.
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С 23 по 27 сентября там на референдумах смогут проголосовать граждане не только ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которым представительство также организовало возможность принять участие в процессе голосования.
Ранее представительстве ДНР сообщили РИА Новости, что в Москве будут действовать почти два десятка участков для голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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