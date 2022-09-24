https://ria.ru/20220924/referendum-1819149275.html

Мариупольцы, голосующие во второй день, заявили о поддержке референдума

Мариупольцы, голосующие во второй день, заявили о поддержке референдума - РИА Новости, 24.09.2022

Мариупольцы, голосующие во второй день, заявили о поддержке референдума

Жители Мариуполя, проголосовавшие во второй день проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, поддерживают его и считают референдум необходимым. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:25

2022-09-24T13:25

2022-09-24T15:17

в мире

россия

мариуполь

луганская народная республика

нато

референдум в донбассе

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, проголосовавшие во второй день проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, поддерживают его и считают референдум необходимым."Мы надеемся, что при России все будет намного лучше, чем было при Украине. Это видно по тому, как сейчас все возводят и ремонтируют. Какое отношение к людям. Совсем другое, чем было до этого. Поддерживаем референдум, конечно да. С удовольствием, как только увидели, что идет референдум, мы сразу подошли, чтобы принять участие в референдуме", - сказал житель Мариуполя корреспонденту РИА Новости."Я считаю, что каждый должен голосовать. Выразить свое мнение. Кто как относится к этому. Чтобы потом ничего не говорили", - сказала жительница города."Конечно, поддерживаю референдум. Я же русский человек. Мы же русские. Славяне. А значит мы должны быть за референдум. За Россию. За восстановление. И никаких бандеровских нечистей больше не должно быть. Только Россия", - сказал житель Мариуполя.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html

россия

мариуполь

луганская народная республика

донецкая народная республика

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