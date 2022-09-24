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Раненые избиратели могут голосовать прямо в палате, заявили в ЦИК ДНР

Раненые избиратели могут голосовать прямо в палате, заявили в ЦИК ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Раненые избиратели могут голосовать прямо в палате, заявили в ЦИК ДНР

Военнослужащие Донецкой Народной Республики и гражданские лица, получившие ранения и не имеющие возможности покинуть больницу, могут проголосовать на... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:04

2022-09-24T13:04

2022-09-24T20:17

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

цик днр

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Военнослужащие Донецкой Народной Республики и гражданские лица, получившие ранения и не имеющие возможности покинуть больницу, могут проголосовать на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации благодаря выездным комиссиям, сказал журналистам представитель ЦИК ДНР."По больницам в Донецке и других городах республики работают выездные избирательные комиссии, чтобы раненые гражданские и военные смогли проголосовать, не выходя из палат", - сообщил журналистам представитель ЦИК.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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"Конец страданиям" – раненые бойцы ДНР и ЛНР проголосовали в больничных палатах "Конец страданиям" – раненые бойцы ДНР и ЛНР проголосовали в больничных палатах 2022-09-24T13:04 true PT1M11S

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