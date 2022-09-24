https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html

Наблюдатель из Германии высоко оценил организацию референдума в Мелитополе

Наблюдатель из Германии высоко оценил организацию референдума в Мелитополе - РИА Новости, 24.09.2022

Наблюдатель из Германии высоко оценил организацию референдума в Мелитополе

Международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил РИА Новости о высоком уровне организации РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:21

2022-09-24T12:21

2022-09-24T13:23

в мире

владимир путин

россия

германия

запорожская область

нато

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 сен — РИА Новости. Международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил РИА Новости о высоком уровне организации голосования на референдуме в Мелитополе. "Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время", — сказал он.По словам Шаллера, провокационные действия Киева не могут не влиять на избирательный процесс в Запорожской области. "Да, безусловно влияние оказывается, потому что иначе быть не может. <…> Сколько людей уже уехали отсюда, что чувствуют эти люди", — сказал наблюдатель.Он заверил, что по возвращении в Германию намерен рассказать прессе обо всем, что видел. Шаллер пояснил, что не впервые участвует в выборах в качестве международного наблюдателя и после этого всегда проводит своего рода брифинг.На уточняющий вопрос, не боится ли он возможных санкций, Шаллер ответил с иронией: "Я уже пожилой человек, а пожилые люди не боятся".Референдум по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался накануне утром. Он продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По мнению обратившихся, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

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германия

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"Все очень прозрачно, все очень хорошо организовано" – наблюдатель из ФРГ о ходе референдума "Все очень прозрачно, все очень хорошо организовано" – наблюдатель из ФРГ о ходе референдума 2022-09-24T12:21 true PT1M45S

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в мире, владимир путин, россия, германия, запорожская область, нато, референдумы на освобожденных территориях