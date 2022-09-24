https://ria.ru/20220924/referendum-1819139766.html

Украинские обстрелы не влияют на явку на референдуме в ДНР, заявила Макеева

Украинские обстрелы не влияют на явку на референдуме в ДНР, заявила Макеева - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские обстрелы не влияют на явку на референдуме в ДНР, заявила Макеева

Продолжающиеся обстрелы со стороны украинских войск не имеют значительного влияния на явку на референдуме в ДНР, заявила глава представительства ДНР в РФ Ольга... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:21

2022-09-24T12:21

2022-09-24T12:21

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ольга макеева

онк

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Продолжающиеся обстрелы со стороны украинских войск не имеют значительного влияния на явку на референдуме в ДНР, заявила глава представительства ДНР в РФ Ольга Макеева.По ее словам, референдум "проходит под все теми же обстрелами". "Это все то же давление, которое Украина все восемь лет на нас оказывала", — сказала Макеева на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Она добавила, что люди все равно активно голосуют.Ранее заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов заявил, что явка к вечеру первого дня голосования на референдуме в ДНР составила 23,64%."Какая может быть явка, когда у человека в течение восьми с половиной лет одна мысль и одно желание — дожить, воссоединиться с Россией и зажить мирной, благополучной, спокойной жизнью", — объяснила Макеева.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ольга макеева, онк, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях