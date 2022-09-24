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Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России - РИА Новости, 24.09.2022
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Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России
Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России - РИА Новости, 24.09.2022
Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России
В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подошел к концу первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:44
2022-09-24T02:44
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
референдум в донбассе
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подошел к концу первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России.В течение дня в разных городах освобожденных территорий местные чиновники фиксировали попытки провокаций, но серьезных происшествий не было.ГолосованиеПлебисцит продлится пять дней и завершится 27 сентября, во вторник. Причем именно в заключительный день голосование пройдет на избирательных участках, а до этого — на придомовых территориях и по заявлениям на дому. Это связано с мерами безопасности.Жителям Запорожской и Херсонской областей предлагают ответить на вопро: "Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?".При этом формулировка на референдуме в республиках Донбасса звучит иначе: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?".Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны 27-28 сентября.Голосование в ДонбассеПо информации Минобороны, российские саперы за два дня проверят десять районов в ЛНР, где должны открыться более 150 участков для референдума о присоединении региона к России.Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, жители возглавляемого им населенного пункта отдавали свои голоса за вхождение ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.По словам собеседников РИА Новости среди беженцев из Донбасса в Екатеринбурге, жители двух республик долго ждали этого момента и мечтают, чтобы в их родных городах перестали стрелять. В городе на Урале организовали участковую комиссию на базе Дома добровольцев Свердловской области. С утра вчерашнего дня граждане ДНР и ЛНР приезжают в том числе и туда, чтобы принять участие в референдуме.Плебисцит в Донецкой народной республике дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали агентству жители столицы республики."Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", — подчеркнула местная жительница.Большинство жителей ЛНР и ДНР (97 процентов) накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за их вхождение в состав России, показали результаты опроса ВЦИОМ.Ситуация в Херсонщине и на ЗапорожьеСогласно данным ВЦИОМ, почти 90 процента избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к Российской Федерации.ВСУ в первый день референдума предприняли попытку обстрела Херсона, но ПВО отразила атаку, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя вчера утром, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
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"Все восемь лет ждал" – жители ДНР о референдуме
"Нас никто не защитит, кроме России": жители Донецка говорят, что референдум дарит надежду на достойную жизнь и безопасность
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
02:44 24.09.2022
 
Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России

На Херсонщине, Запорожье и в ЛНР подошел к концу первый день голосования на референдуме

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкИзбирательная урна на избирательном участке в Краснодаре на референдуме о присоединении ДНР к России
Избирательная урна на избирательном участке в Краснодаре на референдуме о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Избирательная урна на избирательном участке в Краснодаре на референдуме о присоединении ДНР к России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подошел к концу первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России.
В течение дня в разных городах освобожденных территорий местные чиновники фиксировали попытки провокаций, но серьезных происшествий не было.

Голосование

Плебисцит продлится пять дней и завершится 27 сентября, во вторник. Причем именно в заключительный день голосование пройдет на избирательных участках, а до этого — на придомовых территориях и по заявлениям на дому. Это связано с мерами безопасности.
Жителям Запорожской и Херсонской областей предлагают ответить на вопро: "Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?".
При этом формулировка на референдуме в республиках Донбасса звучит иначе: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?".
Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны 27-28 сентября.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк

Голосование в Донбассе

По информации Минобороны, российские саперы за два дня проверят десять районов в ЛНР, где должны открыться более 150 участков для референдума о присоединении региона к России.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, жители возглавляемого им населенного пункта отдавали свои голоса за вхождение ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
По словам собеседников РИА Новости среди беженцев из Донбасса в Екатеринбурге, жители двух республик долго ждали этого момента и мечтают, чтобы в их родных городах перестали стрелять. В городе на Урале организовали участковую комиссию на базе Дома добровольцев Свердловской области. С утра вчерашнего дня граждане ДНР и ЛНР приезжают в том числе и туда, чтобы принять участие в референдуме.
Плебисцит в Донецкой народной республике дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали агентству жители столицы республики.
"Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", — подчеркнула местная жительница.
Большинство жителей ЛНР и ДНР (97 процентов) накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за их вхождение в состав России, показали результаты опроса ВЦИОМ.
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Ситуация в Херсонщине и на Запорожье

Согласно данным ВЦИОМ, почти 90 процента избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к Российской Федерации.
ВСУ в первый день референдума предприняли попытку обстрела Херсона, но ПВО отразила атаку, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя вчера утром, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.
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