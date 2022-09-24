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Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России

Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России - РИА Новости, 24.09.2022

Завершился первый день голосования на референдумах о присоединении к России

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подошел к концу первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T02:44

2022-09-24T02:44

2022-09-24T02:44

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подошел к концу первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России.В течение дня в разных городах освобожденных территорий местные чиновники фиксировали попытки провокаций, но серьезных происшествий не было.ГолосованиеПлебисцит продлится пять дней и завершится 27 сентября, во вторник. Причем именно в заключительный день голосование пройдет на избирательных участках, а до этого — на придомовых территориях и по заявлениям на дому. Это связано с мерами безопасности.Жителям Запорожской и Херсонской областей предлагают ответить на вопро: "Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?".При этом формулировка на референдуме в республиках Донбасса звучит иначе: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?".Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны 27-28 сентября.Голосование в ДонбассеПо информации Минобороны, российские саперы за два дня проверят десять районов в ЛНР, где должны открыться более 150 участков для референдума о присоединении региона к России.Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, жители возглавляемого им населенного пункта отдавали свои голоса за вхождение ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.По словам собеседников РИА Новости среди беженцев из Донбасса в Екатеринбурге, жители двух республик долго ждали этого момента и мечтают, чтобы в их родных городах перестали стрелять. В городе на Урале организовали участковую комиссию на базе Дома добровольцев Свердловской области. С утра вчерашнего дня граждане ДНР и ЛНР приезжают в том числе и туда, чтобы принять участие в референдуме.Плебисцит в Донецкой народной республике дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали агентству жители столицы республики."Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", — подчеркнула местная жительница.Большинство жителей ЛНР и ДНР (97 процентов) накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за их вхождение в состав России, показали результаты опроса ВЦИОМ.Ситуация в Херсонщине и на ЗапорожьеСогласно данным ВЦИОМ, почти 90 процента избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к Российской Федерации.ВСУ в первый день референдума предприняли попытку обстрела Херсона, но ПВО отразила атаку, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя вчера утром, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

https://ria.ru/20220924/strategiya-1819098970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все восемь лет ждал" – жители ДНР о референдуме "Нас никто не защитит, кроме России": жители Донецка говорят, что референдум дарит надежду на достойную жизнь и безопасность 2022-09-24T02:44 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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