https://ria.ru/20220924/poslanie-1819200978.html
Путин может выступить с посланием парламенту 30 сентября, сообщил источник
Путин может выступить с посланием парламенту 30 сентября, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2022
Путин может выступить с посланием парламенту 30 сентября, сообщил источник
Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщил источник РИА Новости в парламенте. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-24T18:14
2022-09-24T18:14
2022-09-25T00:45
россия
владимир путин
федеральное собрание рф
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщил источник РИА Новости в парламенте. "Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — рассказал собеседник агентства, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица.Источник не исключил, что, возможно, в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию.По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.Другой собеседник агентства в парламенте рассказал, что "с 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации"."Значит, и в Госдуме должно быть пленарное заседание", — отметил он, добавив, что с понедельника сенаторы и депутаты будут три дня сдавать тест на коронавирус "под мероприятие 30 сентября".Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов.Ранее в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
https://ria.ru/20220923/oklady-1819017295.html
https://ria.ru/20220924/obrazovanie-1819178924.html
https://ria.ru/20220924/zakon-1819175254.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, федеральное собрание рф, политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Федеральное собрание РФ, Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Совет Федерации РФ
18:14 24.09.2022 (обновлено: 00:45 25.09.2022)
Путин может выступить с посланием парламенту 30 сентября, сообщил источник
Президент Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщил источник РИА Новости в парламенте.
"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — рассказал собеседник агентства, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица.
Источник не исключил, что, возможно, в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию.
По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.
Другой собеседник агентства в парламенте рассказал, что "с 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации".
"Значит, и в Госдуме должно быть пленарное заседание", — отметил он, добавив, что с понедельника сенаторы и депутаты будут три дня сдавать тест на коронавирус "под мероприятие 30 сентября".
Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов.
Ранее в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России
на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.