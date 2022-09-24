https://ria.ru/20220924/partii-1819194235.html
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий - РИА Новости, 24.09.2022
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий
Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:34
2022-09-24T17:34
2022-09-24T21:35
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МОСКВА, 24 сен —РИА Новости. Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном собрании страны возможных случаев якобы "российского финансирования" французских партий, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.Отмечается, что это решение было принято после раскрытия информации в США ранее в этом месяце. Информагентства AP и Франс Пресс передавали, что Госдеп рассекретил сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру. Внешнеполитическое ведомство США утверждало, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран."В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования "с учетом серьезности фактов" и чтобы установленная информация могла "быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия". Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы "узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование", — передает агентство.Отмечается, что депутаты ссылаются на "позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами", а также на "займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет".
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html
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в мире, франция, сша, россия, эммануэль макрон
В мире, Франция, США, Россия, Эммануэль Макрон
17:34 24.09.2022 (обновлено: 21:35 24.09.2022)
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий
Французские депутаты призвали расследовать возможное российское финансирование партий
МОСКВА, 24 сен —РИА Новости.
Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном собрании страны возможных случаев якобы "российского финансирования" французских партий, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на заявление.
Отмечается, что это решение было принято после раскрытия информации в США
ранее в этом месяце. Информагентства AP и Франс Пресс передавали, что Госдеп рассекретил сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру. Внешнеполитическое ведомство США утверждало, что Россия
с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран.
"В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования "с учетом серьезности фактов" и чтобы установленная информация могла "быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия". Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы "узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование", — передает агентство.
Отмечается, что депутаты ссылаются на "позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами", а также на "займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет".