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Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий - РИА Новости, 24.09.2022
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Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий - РИА Новости, 24.09.2022
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий
Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:34
2022-09-24T21:35
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МОСКВА, 24 сен —РИА Новости. Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном собрании страны возможных случаев якобы "российского финансирования" французских партий, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.Отмечается, что это решение было принято после раскрытия информации в США ранее в этом месяце. Информагентства AP и Франс Пресс передавали, что Госдеп рассекретил сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру. Внешнеполитическое ведомство США утверждало, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран."В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования "с учетом серьезности фактов" и чтобы установленная информация могла "быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия". Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы "узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование", — передает агентство.Отмечается, что депутаты ссылаются на "позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами", а также на "займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет".
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html
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в мире, франция, сша, россия, эммануэль макрон
В мире, Франция, США, Россия, Эммануэль Макрон
17:34 24.09.2022 (обновлено: 21:35 24.09.2022)
 
Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий

Французские депутаты призвали расследовать возможное российское финансирование партий

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен —РИА Новости. Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном собрании страны возможных случаев якобы "российского финансирования" французских партий, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.
Отмечается, что это решение было принято после раскрытия информации в США ранее в этом месяце. Информагентства AP и Франс Пресс передавали, что Госдеп рассекретил сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру. Внешнеполитическое ведомство США утверждало, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран.
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"В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования "с учетом серьезности фактов" и чтобы установленная информация могла "быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия". Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы "узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование", — передает агентство.
Отмечается, что депутаты ссылаются на "позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами", а также на "займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет".
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