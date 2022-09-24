https://ria.ru/20220924/partii-1819194235.html

Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий

Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий - РИА Новости, 24.09.2022

Во Франции призвали расследовать возможное российское финансирование партий

Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:34

2022-09-24T17:34

2022-09-24T21:35

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МОСКВА, 24 сен —РИА Новости. Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном собрании страны возможных случаев якобы "российского финансирования" французских партий, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.Отмечается, что это решение было принято после раскрытия информации в США ранее в этом месяце. Информагентства AP и Франс Пресс передавали, что Госдеп рассекретил сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру. Внешнеполитическое ведомство США утверждало, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран."В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования "с учетом серьезности фактов" и чтобы установленная информация могла "быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия". Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы "узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование", — передает агентство.Отмечается, что депутаты ссылаются на "позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами", а также на "займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет".

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, сша, россия, эммануэль макрон