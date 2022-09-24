https://ria.ru/20220924/oshibki-1819209999.html

Все мобилизованные по ошибке вернутся домой, заявил губернатор Авдеев

Все мобилизованные по ошибке вернутся домой, заявил губернатор Авдеев - РИА Новости, 24.09.2022

Все мобилизованные по ошибке вернутся домой, заявил губернатор Авдеев

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что все, кто был мобилизован в регионе по ошибке, вернутся домой, проверяется каждое сообщение об... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:06

2022-09-24T19:06

2022-09-24T19:06

россия

владимирская область

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что все, кто был мобилизован в регионе по ошибке, вернутся домой, проверяется каждое сообщение об инцидентах.В СМИ и Telegram-каналах в субботу появились сообщения о мобилизации врача-кардиолога Олеси, которая является матерью двоих детей. Также сообщалось о мобилизации учащегося второго курса колледжа Артема Скутина, имеющего проблемы с ногами."В СМИ появляются сообщения о различных инцидентах в ходе мобилизации. Проверяем каждое, разбираемся и индивидуально, и комиссионно. В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась. Есть случаи неприятия ситуации со стороны близких. Но надо понимать, что нашу страну, кроме нас самих, защитить некому", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он отметил, что никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки, есть время и возможность объективно разобраться с каждым случаем, установить правду.Администрация региона в своем Telegram-канале со ссылкой на областной военкомат проинформировала, что "Олеся, врач-кардиолог из Владимира, возвращается из Ковровской учебки домой после проведенной проверки сообщений из соцсетей". Относительно Скутина администрация сообщила, что "военком Собинского района... пояснил, что Артем служил в армии, уволен в запас в ноябре 2020 и поставлен на воинский учет", в дальнейшем он не обращался в военкомат и не заявлял ни о каких изменениях. "Также сотрудники военкомата обращают внимание: многие сообщения носят провокационный характер, как в случае с якобы мобилизованным 51-летним не служившим снабженцем из Владимира. Подтверждено - это фейк", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220924/feyki-1819199131.html

https://ria.ru/20220924/prestupleniya-1819180782.html

россия

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россия, владимирская область, частичная мобилизация в россии