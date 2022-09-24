https://ria.ru/20220924/obrazovanie-1819178924.html

Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах

Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 24.09.2022

Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:15

2022-09-24T16:15

2022-09-24T16:15

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общество

владимир путин

ольга казакова

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособий для учебных заведений.Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.Как подчеркивала ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.Согласно закону, такие программы будут утверждены до 1 января 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.Кроме того, обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.Закон предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.

https://ria.ru/20220922/uchebniki-1818803789.html

https://ria.ru/20220627/vospitanie-1798457327.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, ольга казакова, госдума рф