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Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 24.09.2022
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Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах
Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:15
2022-09-24T16:15
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общество
владимир путин
ольга казакова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособий для учебных заведений.Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.Как подчеркивала ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.Согласно закону, такие программы будут утверждены до 1 января 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.Кроме того, обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.Закон предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.
https://ria.ru/20220922/uchebniki-1818803789.html
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россия, общество, владимир путин, ольга казакова, госдума рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Ольга Казакова, Госдума РФ
16:15 24.09.2022
 
Путин подписал федеральный закон о единых общеобразовательных программах

Президент Путин подписал федеральный закон о введении единых общеобразовательных программ

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособий для учебных заведений.
Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Учебники на столе в школе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 21:17
Минпросвещения утвердило перечень школьных учебников
Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.
Как подчеркивала ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.
Согласно закону, такие программы будут утверждены до 1 января 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.
Кроме того, обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
Закон предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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РоссияОбществоВладимир ПутинОльга КазаковаГосдума РФ
 
 
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