https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819174999.html

СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам

СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам - РИА Новости, 24.09.2022

СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:53

2022-09-24T15:53

2022-09-24T17:27

общество

здоровье - общество

валерий фадеев

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте, в частности, соцработникам."Отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности", - говорится в заявлении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.Глава СПЧ направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и попросил урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией.Также Фадеев обратил внимание министра на то, что в категорию имеющих отсрочку законодательно не попадают родители и опекуны детей с инвалидностью или людей с тяжелыми заболеваниями."Другой серьезной проблемой… является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", - рассказал Фадеев.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, валерий фадеев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии