15:53 24.09.2022 (обновлено: 17:27 24.09.2022)
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам
Глава СПЧ Фадеев предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте, в частности, соцработникам.
"Отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности", - говорится в заявлении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Глава СПЧ направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и попросил урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией.
Также Фадеев обратил внимание министра на то, что в категорию имеющих отсрочку законодательно не попадают родители и опекуны детей с инвалидностью или людей с тяжелыми заболеваниями.
"Другой серьезной проблемой… является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", - рассказал Фадеев.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.