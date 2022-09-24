Рейтинг@Mail.ru
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819174999.html
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам - РИА Новости, 24.09.2022
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:53
2022-09-24T17:27
общество
здоровье - общество
валерий фадеев
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте, в частности, соцработникам."Отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности", - говорится в заявлении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.Глава СПЧ направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и попросил урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией.Также Фадеев обратил внимание министра на то, что в категорию имеющих отсрочку законодательно не попадают родители и опекуны детей с инвалидностью или людей с тяжелыми заболеваниями."Другой серьезной проблемой… является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", - рассказал Фадеев.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, валерий фадеев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Здоровье - Общество, Валерий Фадеев, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
15:53 24.09.2022 (обновлено: 17:27 24.09.2022)
 
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам

Глава СПЧ Фадеев предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте, в частности, соцработникам.
"Отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности", - говорится в заявлении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:46Специальная военная операция на Украине
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Глава СПЧ направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и попросил урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией.
Также Фадеев обратил внимание министра на то, что в категорию имеющих отсрочку законодательно не попадают родители и опекуны детей с инвалидностью или людей с тяжелыми заболеваниями.
"Другой серьезной проблемой… является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", - рассказал Фадеев.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВалерий ФадеевСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала