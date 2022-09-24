https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819095453.html

Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли

Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли - РИА Новости, 24.09.2022

Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли

Частичная мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке, сообщили РИА Новости в пресс службе Минстроя России. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:32

2022-09-24T00:32

2022-09-24T00:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке, сообщили РИА Новости в пресс службе Минстроя России."Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что для ситуаций, когда специалисты определённых строительных профессий будут востребованы для восстановления освобождённых территорий, сейчас налаживается механизм их точечного привлечения."Во взаимодействии с образовательными организациями, а также с коллегами из дружественных стран оперативно решаются точечные запросы на специалистов определенных профессий. Организована работа по переподготовке кадров и повышению квалификации специалистов, что позволяет своевременно осуществлять подготовку работников необходимой профессии и компетенции", - говорится в официальном комментарии.В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html

https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

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владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)