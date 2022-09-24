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Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819095453.html
Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли
Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли - РИА Новости, 24.09.2022
Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли
Частичная мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке, сообщили РИА Новости в пресс службе Минстроя России. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T00:32
2022-09-24T00:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке, сообщили РИА Новости в пресс службе Минстроя России."Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что для ситуаций, когда специалисты определённых строительных профессий будут востребованы для восстановления освобождённых территорий, сейчас налаживается механизм их точечного привлечения."Во взаимодействии с образовательными организациями, а также с коллегами из дружественных стран оперативно решаются точечные запросы на специалистов определенных профессий. Организована работа по переподготовке кадров и повышению квалификации специалистов, что позволяет своевременно осуществлять подготовку работников необходимой профессии и компетенции", - говорится в официальном комментарии.В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
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владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
00:32 24.09.2022 (обновлено: 00:59 24.09.2022)
 
Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли

Минстрой: мобилизацию в строительной отрасли будут проводить в обычном порядке﻿

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке, сообщили РИА Новости в пресс службе Минстроя России.
"Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122", - сказали в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:46Специальная военная операция на Украине
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Там уточнили, что для ситуаций, когда специалисты определённых строительных профессий будут востребованы для восстановления освобождённых территорий, сейчас налаживается механизм их точечного привлечения.
"Во взаимодействии с образовательными организациями, а также с коллегами из дружественных стран оперативно решаются точечные запросы на специалистов определенных профессий. Организована работа по переподготовке кадров и повышению квалификации специалистов, что позволяет своевременно осуществлять подготовку работников необходимой профессии и компетенции", - говорится в официальном комментарии.
В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 16:21
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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