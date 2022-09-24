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В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/melitopol-1819244323.html
В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции
В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции - РИА Новости, 24.09.2022
В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции
В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство, сообщила администрация города. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:40
2022-09-24T23:52
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство, сообщила администрация города."В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами", — говорится в заявлении.Жертв и пострадавших в результате диверсии нет.По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ путем диверсий на объектах энергетической инфраструктуры пытались устроить блэкаут в регионе.Ранее в субботу Рогов также сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв.Накануне российская система ПВО сбила над городом украинский беспилотник. Местные власти связывают эти инциденты с попытками киевского режима сорвать проведение референдума в регионе.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
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мелитополь, в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, НАТО
22:40 24.09.2022 (обновлено: 23:52 24.09.2022)
 
В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции

В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало СВУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электроподстанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство, сообщила администрация города.
"В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами", — говорится в заявлении.
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Жертв и пострадавших в результате диверсии нет.
По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ путем диверсий на объектах энергетической инфраструктуры пытались устроить блэкаут в регионе.
Ранее в субботу Рогов также сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв.
Накануне российская система ПВО сбила над городом украинский беспилотник. Местные власти связывают эти инциденты с попытками киевского режима сорвать проведение референдума в регионе.
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С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияНАТО
 
 
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