https://ria.ru/20220924/lnr-1819220871.html

В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной

В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной - РИА Новости, 24.09.2022

В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:03

2022-09-24T20:03

2022-09-24T20:03

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко."Обстановка на линии соприкосновения напряженная, сложная", - сказал Марочко журналистам.

https://ria.ru/20220924/himars-1819131218.html

луганская народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, андрей марочко