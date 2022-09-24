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В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной - РИА Новости, 24.09.2022
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В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной - РИА Новости, 24.09.2022
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:03
2022-09-24T20:03
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко."Обстановка на линии соприкосновения напряженная, сложная", - сказал Марочко журналистам.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
20:03 24.09.2022
 
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной

В Народной милиции ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко.
"Обстановка на линии соприкосновения напряженная, сложная", - сказал Марочко журналистам.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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