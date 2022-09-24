https://ria.ru/20220924/lnr-1819220871.html
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной - РИА Новости, 24.09.2022
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:03
2022-09-24T20:03
2022-09-24T20:03
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР оценивается как напряженная, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко."Обстановка на линии соприкосновения напряженная, сложная", - сказал Марочко журналистам.
https://ria.ru/20220924/himars-1819131218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
В Народной милиции ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной