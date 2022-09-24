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"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве

"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 24.09.2022

"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ЛНР, председатель Общественного движения "Мир Луганщине" Леонид Пасечник подписали в Краснодоне РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:37

2022-09-24T13:37

2022-09-24T13:47

луганская народная республика

андрей турчак

леонид пасечник

единая россия

россия

политика

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ЛНР, председатель Общественного движения "Мир Луганщине" Леонид Пасечник подписали в Краснодоне соглашение о сотрудничестве между политсилами двух стран."В Краснодоне глава ЛНР, председатель ОД "Мир Луганщине" Леонид Пасечник и секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак подписали соглашение о сотрудничестве между ВПП "Единая Россия" и ОД "Мир Луганщине", - сообщил представитель пресс-службы общественного движения республики.Глава ЛНР подчеркнул, что считает подписание соглашения знаковым событием для республики. "Я считаю, это знаковое событие, и верю в то, что, объединив усилия, у нас всё получится", - сказал глава ЛНР на подписании документа.

https://ria.ru/20220923/deputaty-1818918315.html

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луганская народная республика, андрей турчак, леонид пасечник, единая россия, россия, политика