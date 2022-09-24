https://ria.ru/20220924/lnr-1819150691.html
"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве
"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 24.09.2022
"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве
Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ЛНР, председатель Общественного движения "Мир Луганщине" Леонид Пасечник подписали в Краснодоне РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:37
2022-09-24T13:37
2022-09-24T13:47
луганская народная республика
андрей турчак
леонид пасечник
единая россия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792255886_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_e38099ffa0f39f5fb5f3b0279c9bbe53.jpg
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ЛНР, председатель Общественного движения "Мир Луганщине" Леонид Пасечник подписали в Краснодоне соглашение о сотрудничестве между политсилами двух стран."В Краснодоне глава ЛНР, председатель ОД "Мир Луганщине" Леонид Пасечник и секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак подписали соглашение о сотрудничестве между ВПП "Единая Россия" и ОД "Мир Луганщине", - сообщил представитель пресс-службы общественного движения республики.Глава ЛНР подчеркнул, что считает подписание соглашения знаковым событием для республики. "Я считаю, это знаковое событие, и верю в то, что, объединив усилия, у нас всё получится", - сказал глава ЛНР на подписании документа.
https://ria.ru/20220923/deputaty-1818918315.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792255886_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_89740fbf5a742b750565bd3734b79210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей турчак, леонид пасечник, единая россия, россия, политика
Луганская Народная Республика, Андрей Турчак, Леонид Пасечник, Единая Россия, Россия, Политика
13:37 24.09.2022 (обновлено: 13:47 24.09.2022)
"Единая Россия" и "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве
Секретарь ЕР Турчак и глава движения "Мир Луганщине" подписали соглашение о сотрудничестве
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ЛНР, председатель Общественного движения "Мир Луганщине" Леонид Пасечник подписали в Краснодоне соглашение о сотрудничестве между политсилами двух стран.
"В Краснодоне глава ЛНР, председатель ОД "Мир Луганщине" Леонид Пасечник и секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак подписали соглашение о сотрудничестве между ВПП "Единая Россия" и ОД "Мир Луганщине", - сообщил представитель пресс-службы общественного движения республики.
Глава ЛНР подчеркнул, что считает подписание соглашения знаковым событием для республики. "Я считаю, это знаковое событие, и верю в то, что, объединив усилия, у нас всё получится", - сказал глава ЛНР на подписании документа.