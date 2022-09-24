https://ria.ru/20220924/kolesnikov-1819119282.html
Депутат Госдумы Колесников подал заявление об участии в спецоперации
Депутат Госдумы Колесников подал заявление об участии в спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022
Депутат Госдумы Колесников подал заявление об участии в спецоперации
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:50
2022-09-24T09:50
2022-09-24T11:23
специальная военная операция на украине
владимир путин
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госдума рф
единая россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе партии.По словам депутата, он считает своим долгом уходить именно сейчас."Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг", — приводит пресс-служба слова Колесникова.Накануне секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил аналогичные просьбы от четырех депутатов Госдумы — Дмитрия Хубезова, Дмитрия Саблина, Виталия Милонов и Сергея Сокола. Кроме того, отправиться в зону спецоперации намерены многие региональные и муниципальные депутаты-единороссы — из Бурятии, Карелии, Краснодарского края, Смоленской области.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819114965.html
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09:50 24.09.2022 (обновлено: 11:23 24.09.2022)
Депутат Госдумы Колесников подал заявление об участии в спецоперации
Депутат Госдумы Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации