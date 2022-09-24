https://ria.ru/20220924/kherson-1819140126.html

Украинские войска продолжают обстреливать Херсонскую область

Украинские войска продолжают обстреливать Херсонскую область - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска продолжают обстреливать Херсонскую область

Украинские войска продолжают обстреливать Херсонскую область, подтверждая свою террористическую принадлежность, заявил заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:24

2022-09-24T12:24

2022-09-24T12:24

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

россия

вооруженные силы украины

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_0:135:2458:1518_1920x0_80_0_0_fd644b344858624d351b1daf161fb30c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Херсонскую область, подтверждая свою террористическую принадлежность, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале."Второй день референдума. Все идет по плану, независимо от того, что нацисты пытаются обстреливать территорию Херсонской области, не понимая, что теперь мы воспринимаем любые обстрелы, как уничтожение, поражение, убийства, что еще раз подтверждает их террористическую принадлежность к новому неонацизму", - сказал Стремоусов.По его словам, будущее Херсонской области как российская территория.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь и многометровые очереди: референдум в Херсоне и Макеевке Очереди из желающих поучаствовать в референдумах в Херсоне и донецкой Макеевке 2022-09-24T12:24 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, россия, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях