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В Херсонской области заявили, что никогда не вернутся в состав Украины

В Херсонской области заявили, что никогда не вернутся в состав Украины - РИА Новости, 24.09.2022

В Херсонской области заявили, что никогда не вернутся в состав Украины

Херсонская область никогда не вернется в состав Украины, ее будущее неразрывно связано только с Россией, заявил РИА Новости замглавы обладминистрации Кирилл... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:37

2022-09-24T08:37

2022-09-24T08:37

в мире

кирилл стремоусов

россия

херсонская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Херсонская область никогда не вернется в состав Украины, ее будущее неразрывно связано только с Россией, заявил РИА Новости замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов."Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией. Я уверен, что скоро мы станем полноценным субъектом одной единой большой страны, государства", - сказал Стремоусов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь и многометровые очереди: референдум в Херсоне и Макеевке Очереди из желающих поучаствовать в референдумах в Херсоне и донецкой Макеевке 2022-09-24T08:37 true PT0M50S

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Ольга Фомченкова

в мире, кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, референдумы на освобожденных территориях