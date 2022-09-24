https://ria.ru/20220924/kadyrov-1819100725.html

Кадыров заявил о мощи России, способной "снести любую западную армию"

Кадыров заявил о мощи России, способной "снести любую западную армию" - РИА Новости, 24.09.2022

Кадыров заявил о мощи России, способной "снести любую западную армию"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в России — колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту, даже половина из... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T03:00

2022-09-24T03:00

2022-09-24T08:59

рамзан кадыров

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

нато

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в России — колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту, даже половина из них "снесет любую западную армию"."Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится", — написал Кадыров.Он подчеркнул, что у России — много ресурсов, особенно военных, столько, что "НАТО и Запад устанут считать".Глава Чечни снова обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав из "дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами". По словам Кадырова, уклонисты были и в Великую Отечественную войну, но и тогда защищали Родину "и стар, и млад, плечом к плечу". Накануне Кадыров уже обращался к уклонистам, называя их трусами и предателями.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20220922/vsu-1818778318.html

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украина

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рамзан кадыров, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, нато, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)