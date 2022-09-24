18:23 24.09.2022 (обновлено: 21:16 24.09.2022)
Качиньский назвал немцев вредителями из-за позиции по Украине
Глава польской партии PiS Качиньский пожаловался на недостаточную помощь Германии Киеву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский пожаловался на "недостаточную" помощь ФРГ Киеву и назвал немецкие власти "вредителями". Его слова цитирует польское издание Wiadomosci.
"Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит. <…> Германия может больше, но не делает этого", — произнес он на встрече с жителями города Олесница.
Польский политик также заявил, что Берлин "продолжает настаивать на невыгодном для Украины мире".
Накануне Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе — только вместе с союзниками.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.