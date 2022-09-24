https://ria.ru/20220924/kachinskiy-1819201949.html

Качиньский назвал немцев вредителями из-за позиции по Украине

Качиньский назвал немцев вредителями из-за позиции по Украине - РИА Новости, 24.09.2022

Качиньский назвал немцев вредителями из-за позиции по Украине

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский пожаловался на "недостаточную" помощь ФРГ Киеву и назвал немецкие власти... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:23

2022-09-24T18:23

2022-09-24T21:16

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ярослав качиньский

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский пожаловался на "недостаточную" помощь ФРГ Киеву и назвал немецкие власти "вредителями". Его слова цитирует польское издание Wiadomosci."Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит. <…> Германия может больше, но не делает этого", — произнес он на встрече с жителями города Олесница.Польский политик также заявил, что Берлин "продолжает настаивать на невыгодном для Украины мире".Накануне Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе — только вместе с союзниками.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

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https://ria.ru/20220924/berbok-1819113140.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ярослав качиньский, украина, германия, польша