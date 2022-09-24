https://ria.ru/20220924/it-1819223066.html
Минцифры против льгот только для военных IT-специалистов
Минцифры против льгот только для военных IT-специалистов - РИА Новости, 24.09.2022
Минцифры против льгот только для военных IT-специалистов
Минцифры РФ не поддерживает предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:13
2022-09-24T20:13
2022-09-24T20:13
технологии
валерий фадеев
максут шадаев
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минцифры РФ не поддерживает предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, говорится в сообщении ведомства.Ранее Фадеев заявил, что "программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах". По его мнению, "бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, "кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности"."Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения", - говорится в сообщении.По словам главы ведомства Максута Шадаева, с учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах."Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран. Напоминаю, что в рамках принятого Минобороны решения не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование. При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке IT-решений. Это гарантирует точечную и фокусную поддержку", - сказал Шадаев, слова которого приводятся в сообщении.В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220923/otsrochka-1818999357.html
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технологии, валерий фадеев, максут шадаев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Технологии, Валерий Фадеев, Максут Шадаев, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
Минцифры против льгот только для военных IT-специалистов
Минцифры против отсрочки от частичной мобилизации только для IT военного назначения
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Минцифры РФ не поддерживает предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, говорится
в сообщении ведомства.
Ранее Фадеев заявил, что "программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах". По его мнению, "бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, "кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности".
"Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения", - говорится в сообщении.
По словам главы ведомства Максута Шадаева
, с учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах.
"Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран. Напоминаю, что в рамках принятого Минобороны решения не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование. При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке IT-решений. Это гарантирует точечную и фокусную поддержку", - сказал Шадаев, слова которого приводятся в сообщении.
В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.