Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений
Тегеран пообещал принять ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи обещает ответные меры в связи с решением Украины лишить посла Ирана в стране аккредитации и сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
"Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана напомнил о стремлении Тегерана сыграть посредническую роль между Киевом и Москвой, а также о неоднократных контактах главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана с российским и украинским коллегами, подчеркнув, что Иран выступает за политическое урегулирование конфликта.
В пятницу МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве из-за неподтвержденных утверждений о поставках вооружений России. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявлял, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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