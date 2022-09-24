https://ria.ru/20220924/iran-1819197903.html

Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений

Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений - РИА Новости, 24.09.2022

Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи обещает ответные меры в связи с решением Украины лишить посла Ирана в стране аккредитации и сократить... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:57

2022-09-24T17:57

2022-09-24T17:57

в мире

иран

украина

киев

россия

мид ирана

мид украины

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи обещает ответные меры в связи с решением Украины лишить посла Ирана в стране аккредитации и сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана."Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Официальный представитель МИД Ирана напомнил о стремлении Тегерана сыграть посредническую роль между Киевом и Москвой, а также о неоднократных контактах главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана с российским и украинским коллегами, подчеркнув, что Иран выступает за политическое урегулирование конфликта.В пятницу МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве из-за неподтвержденных утверждений о поставках вооружений России. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявлял, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

https://ria.ru/20220923/posol-1819090343.html

https://ria.ru/20220827/soyuznik-1812631815.html

иран

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, украина, киев, россия, мид ирана, мид украины, мария захарова