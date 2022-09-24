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Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений - РИА Новости, 24.09.2022
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Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений
Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений - РИА Новости, 24.09.2022
Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи обещает ответные меры в связи с решением Украины лишить посла Ирана в стране аккредитации и сократить... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:57
2022-09-24T17:57
в мире
иран
украина
киев
россия
мид ирана
мид украины
мария захарова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи обещает ответные меры в связи с решением Украины лишить посла Ирана в стране аккредитации и сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана."Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Официальный представитель МИД Ирана напомнил о стремлении Тегерана сыграть посредническую роль между Киевом и Москвой, а также о неоднократных контактах главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана с российским и украинским коллегами, подчеркнув, что Иран выступает за политическое урегулирование конфликта.В пятницу МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве из-за неподтвержденных утверждений о поставках вооружений России. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявлял, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
https://ria.ru/20220923/posol-1819090343.html
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в мире, иран, украина, киев, россия, мид ирана, мид украины, мария захарова
В мире, Иран, Украина, Киев, Россия, МИД Ирана, МИД Украины, Мария Захарова
17:57 24.09.2022
 
Тегеран пообещал ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений

Тегеран пообещал принять ответные меры на решение Киева понизить уровень отношений

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи обещает ответные меры в связи с решением Украины лишить посла Ирана в стране аккредитации и сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
"Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 23:21
Украина лишит посла Ирана в Киеве аккредитации из-за "поддержки России"
Официальный представитель МИД Ирана напомнил о стремлении Тегерана сыграть посредническую роль между Киевом и Москвой, а также о неоднократных контактах главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана с российским и украинским коллегами, подчеркнув, что Иран выступает за политическое урегулирование конфликта.
В пятницу МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве из-за неподтвержденных утверждений о поставках вооружений России. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявлял, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 22:12
WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США
 
В миреИранУкраинаКиевРоссияМИД ИранаМИД УкраиныМария Захарова
 
 
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