https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819189992.html

В ГД заявили, что Киев плодит фейки, чтобы помешать референдумам

В ГД заявили, что Киев плодит фейки, чтобы помешать референдумам - РИА Новости, 24.09.2022

В ГД заявили, что Киев плодит фейки, чтобы помешать референдумам

Киевские власти распространяют дезинформацию, чтобы нарушить ход референдумов, но это не срабатывает, заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:10

2022-09-24T17:10

2022-09-24T17:10

в мире

россия

донбасс

госдума рф

единая россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киевские власти распространяют дезинформацию, чтобы нарушить ход референдумов, но это не срабатывает, заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов."Киевские власти распускают фейки, чтобы нарушить ход референдумов. Это не срабатывает. Украинские информационные ресурсы пытались распространить информацию о том, что на сегодня закрыты все участки, а работа выездных бригад угрожает их безопасности", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Бессарабова.Он отметил, что референдум в Донбассе - "как кость в горле у киевских руководителей и всего этого режима"."Первым делом - угрозы, то, что будут прилеты, бомбежки. Но людей не запугать! Как только это не получилось - пошли вбросы фейков. Распространяли информацию, что на сегодня закрыты все участки. Что выездные бригады, которые приезжают к людям по домам, помогают проголосовать, надо распустить, потому что есть угроза их безопасности. Все на своих местах, голосование идет активно, люди с хорошим настроением приходят отдать свой голос", - подчеркнул депутат.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html

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донбасс

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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T17:10 true PT2M45S

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, донбасс, госдума рф, единая россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе