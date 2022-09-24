https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819113410.html

В ЛНР стартовал второй день референдума о присоединении к России

В ЛНР стартовал второй день референдума о присоединении к России - РИА Новости, 24.09.2022

В ЛНР стартовал второй день референдума о присоединении к России

Второй день референдума стартовал в Луганской Народной Республике, заявила в субботу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:57

2022-09-24T08:57

2022-09-24T08:57

в мире

луганская народная республика

россия

елена кравченко

донбасс

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Второй день референдума стартовал в Луганской Народной Республике, заявила в субботу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, россия, елена кравченко, донбасс, референдум в донбассе