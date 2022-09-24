https://ria.ru/20220924/evrosoyuz-1819237091.html

Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров

Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров

Евросоюз становится жестким диктаторским образованием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:45

2022-09-24T21:45

2022-09-24T22:07

сергей лавров

евросоюз

в мире

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

италия

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Евросоюз становится жестким диктаторским образованием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр таким образом прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пригрозившей Италии мерами вмешательства при определенном исходе выборов в этой стране."Это высокомерие, чувство вседозволенности, исключительности. Только они имеют право выносить суждения. То, что госпожа фон дер Ляйен сказала про итальянские выборы, было восхитительно. До таких угроз, я не припомню, докатывался ли кто-либо из руководителей Евросоюза", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН."Евросоюз в принципе становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, евросоюз, в мире, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, италия, генеральная ассамблея оон, оон