https://ria.ru/20220924/evrosoyuz-1819237091.html
Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров
Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров
Евросоюз становится жестким диктаторским образованием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:45
2022-09-24T21:45
2022-09-24T22:07
сергей лавров
евросоюз
в мире
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
италия
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Евросоюз становится жестким диктаторским образованием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр таким образом прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пригрозившей Италии мерами вмешательства при определенном исходе выборов в этой стране."Это высокомерие, чувство вседозволенности, исключительности. Только они имеют право выносить суждения. То, что госпожа фон дер Ляйен сказала про итальянские выборы, было восхитительно. До таких угроз, я не припомню, докатывался ли кто-либо из руководителей Евросоюза", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН."Евросоюз в принципе становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием", - добавил Лавров.
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сергей лавров, евросоюз, в мире, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, италия, генеральная ассамблея оон, оон
Сергей Лавров, Евросоюз, В мире, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Италия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
21:45 24.09.2022 (обновлено: 22:07 24.09.2022)
Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров
Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров