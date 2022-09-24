https://ria.ru/20220924/energodar-1819158772.html

Украинские войска обстреливают Энергодар из артиллерии

Украинские войска обстреливают Энергодар из артиллерии - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреливают Энергодар из артиллерии

Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу, сообщили власти города. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:15

2022-09-24T14:15

2022-09-24T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу, сообщили власти города."Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу Энергодар!! ВГА сообщает о четырех "прилетах" в районе города, убедительно просим граждан переместиться в безопасное место и помнить о правилах безопасности!", - сообщается в Telegram-канале администрации города.В Энергодаре в субботу продолжается голосование на референдуме, члены избиркомов продолжают подомовой обход. Предварительная явка на референдуме в Запорожской области в первый день голосования составила 20,52%, сообщила ранее глава избиркома области Галина Катющенко.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожская аэс