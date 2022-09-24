https://ria.ru/20220924/diversanty-1819125253.html

В Запорожской области нейтрализовали группу диверсантов на внедорожниках

В Запорожской области нейтрализовали группу диверсантов на внедорожниках - РИА Новости, 24.09.2022

В Запорожской области нейтрализовали группу диверсантов на внедорожниках

В Запорожской области уничтожили украинских диверсантов, которые пытались прорваться через линию соприкосновения, рассказал в эфире "Соловьев Live" член... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:35

2022-09-24T10:35

2022-09-24T11:34

в мире

запорожская область

владимир рогов

евгений балицкий

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Запорожской области уничтожили украинских диверсантов, которые пытались прорваться через линию соприкосновения, рассказал в эфире "Соловьев Live" член главного совета обладминистрации Владимир Рогов."Вчера еще была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры", — сказал он.Об обнаружении диверсантов заявил накануне глава региональной администрации Евгений Балицкий. По его словам, они были в форме росгвардейцев и обстреляли машину. Ранее местные власти не исключали, что киевский режим попытается сорвать референдум с помощью различных провокаций. Для обеспечения безопасности населения все силовые службы и управления ЧС перевели на усиленное круглосуточное дежурство.Со вчерашнего дня в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Он продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях