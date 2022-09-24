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Биография Дмитрия Булгакова - РИА Новости, 24.09.2022
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Биография Дмитрия Булгакова
Биография Дмитрия Булгакова - РИА Новости, 24.09.2022
Биография Дмитрия Булгакова
Российский военачальник Дмитрий Витальевич Булгаков родился 20 октября 1954 года в селе Верхнее Гурово Курской области. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:15
2022-09-24T13:15
справки
дмитрий булгаков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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Российский военачальник Дмитрий Витальевич Булгаков родился 20 октября 1954 года в селе Верхнее Гурово Курской области.В 1976 году окончил Вольское высшее военное училище тыла, в 1984 году - Военную академию тыла и транспорта.Проходил службу на различных административных должностях продовольственного склада I разряда, а также в должностях: заместитель командира отдельного полка связи по тылу, заместитель командира бригады по тылу, заместитель командира дивизии по тылу, заместитель начальника тыла Забайкальского военного округа.В 1996 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ и был назначен на должность начальника штаба тыла – первого заместителя начальника тыла Московского военного округа.С 1997 года являлся начальником штаба Тыла – первым заместителем начальника Тыла Вооруженных сил РФ.В 2008-2010 годы занимал должность начальника Тыла Вооруженных сил РФ- заместителя министра обороны РФ. В.27 июля 2010 года был назначен заместителем министра обороны РФ.В 2015-2017 годы курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины.В 2019 году руководил Оперативной группировкой Минобороны России по тушению лесных пожаров на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии.Заслуженный военный специалист (2007).Генерал армии (2011).Герой РФ (2016).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского), "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.Доктор экономических наук, профессор. Автор более семидесяти научных трудов и публикаций.Лауреат государственной премии имени Г.К. Жукова, премий Академии Военных наук РФ: имени А.В. Суворова, имени А.В. Хрулева, имени А.А. Свечина.Действительный член Академии Военных наук РФ, член-корреспондент Академии Гуманитарных наук.24 сентября 2022 года Дмитрий Булгаков был освобожден от должности в связи с переходом на другую работуМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, дмитрий булгаков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Справки, Дмитрий Булгаков, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:15 24.09.2022
 

Биография Дмитрия Булгакова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГенерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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Российский военачальник Дмитрий Витальевич Булгаков родился 20 октября 1954 года в селе Верхнее Гурово Курской области.
В 1976 году окончил Вольское высшее военное училище тыла, в 1984 году - Военную академию тыла и транспорта.
Проходил службу на различных административных должностях продовольственного склада I разряда, а также в должностях: заместитель командира отдельного полка связи по тылу, заместитель командира бригады по тылу, заместитель командира дивизии по тылу, заместитель начальника тыла Забайкальского военного округа.
В 1996 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ и был назначен на должность начальника штаба тыла – первого заместителя начальника тыла Московского военного округа.
С 1997 года являлся начальником штаба Тыла – первым заместителем начальника Тыла Вооруженных сил РФ.
В 2008-2010 годы занимал должность начальника Тыла Вооруженных сил РФ- заместителя министра обороны РФ. В.
27 июля 2010 года был назначен заместителем министра обороны РФ.
В 2015-2017 годы курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины.
В 2019 году руководил Оперативной группировкой Минобороны России по тушению лесных пожаров на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии.
Заслуженный военный специалист (2007).
Генерал армии (2011).
Герой РФ (2016).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского), "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.
Доктор экономических наук, профессор. Автор более семидесяти научных трудов и публикаций.
Лауреат государственной премии имени Г.К. Жукова, премий Академии Военных наук РФ: имени А.В. Суворова, имени А.В. Хрулева, имени А.А. Свечина.
Действительный член Академии Военных наук РФ, член-корреспондент Академии Гуманитарных наук.
24 сентября 2022 года Дмитрий Булгаков был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДмитрий БулгаковРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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