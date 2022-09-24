https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819144421.html

Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны

Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны - РИА Новости, 24.09.2022

Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны

Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:46

2022-09-24T12:46

2022-09-24T14:52

безопасность

михаил мизинцев

россия

вооруженные силы рф

дмитрий булгаков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве.Мизинцев сменил на этом посту генерала армии Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Ранее Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной.

https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819155796.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, михаил мизинцев, россия, вооруженные силы рф, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф)