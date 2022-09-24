Рейтинг@Mail.ru
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819144421.html
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны - РИА Новости, 24.09.2022
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны
Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:46
2022-09-24T14:52
безопасность
михаил мизинцев
россия
вооруженные силы рф
дмитрий булгаков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819145536_0:538:1917:1616_1920x0_80_0_0_6562a2d29834d868bba4a340cd486a37.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве.Мизинцев сменил на этом посту генерала армии Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Ранее Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной.
https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819155796.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819145536_37:473:1560:1616_1920x0_80_0_0_891fc96aabe8a68af1c87acff3426353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, михаил мизинцев, россия, вооруженные силы рф, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Михаил Мизинцев, Россия, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Булгаков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:46 24.09.2022 (обновлено: 14:52 24.09.2022)
 
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны

Генерал-полковника Михаила Мизинцева назначили замглавы Минобороны России

© РИА Новости / Ольга Балашова / Перейти в медиабанкГенерал-полковник Михаил Мизинцев
Генерал-полковник Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Ольга Балашова
Перейти в медиабанк
Генерал-полковник Михаил Мизинцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", — говорится в публикации.

Мизинцев сменил на этом посту генерала армии Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной.
Генерал-полковник Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
14:00
Биография Михаила Мизинцева
 
БезопасностьМихаил МизинцевРоссияВооруженные силы РФДмитрий БулгаковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала