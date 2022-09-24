https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819144421.html
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны - РИА Новости, 24.09.2022
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны
Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:46
2022-09-24T12:46
2022-09-24T14:52
безопасность
михаил мизинцев
россия
вооруженные силы рф
дмитрий булгаков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве.Мизинцев сменил на этом посту генерала армии Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Ранее Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной.
https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819155796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил мизинцев, россия, вооруженные силы рф, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Михаил Мизинцев, Россия, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Булгаков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:46 24.09.2022 (обновлено: 14:52 24.09.2022)
Генерал-полковник Мизинцев сменил Булгакова на посту замглавы Минобороны
Генерал-полковника Михаила Мизинцева назначили замглавы Минобороны России