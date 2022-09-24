https://ria.ru/20220924/benzin-1819198249.html

Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов

Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов - РИА Новости, 24.09.2022

Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов

Стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на 5 фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:57

2022-09-24T17:57

2022-09-24T17:58

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на 5 фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за последние 37 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA.Курс фунта стерлингов к доллару падал на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года.По данным ассоциации, цена бензина на британских АЗС была бы "как минимум" на 9 пенсов за литр дешевле, если бы фунт сохранил свою стоимость в 1,35 доллара, которая наблюдалась в середине февраля до начала спецоперации РФ на Украине. Теперь, отмечает АА, стоимость заправки полного 55-литрового бака среднестатистического семейного автомобиля составляет примерно на 4,95 фунта стерлингов (5,37 доллара) больше, чем в феврале."На данный момент это критично. Нефть и топливо на сырьевых рынках торгуются в долларах, что делает ослабление фунта очень плохой новостью для автомобилистов", - приводит телеканал слова представителя ассоциации Люка Босдета.В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.

https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, россия, украина, бензин