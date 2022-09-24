Рейтинг@Mail.ru
Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/benzin-1819198249.html
Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов
Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов - РИА Новости, 24.09.2022
Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов
Стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на 5 фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:57
2022-09-24T17:58
экономика
великобритания
россия
украина
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752209424_982:209:2817:1241_1920x0_80_0_0_50d18d78b7d887a5c648c00b5f4d0d9c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на 5 фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за последние 37 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA.Курс фунта стерлингов к доллару падал на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года.По данным ассоциации, цена бензина на британских АЗС была бы "как минимум" на 9 пенсов за литр дешевле, если бы фунт сохранил свою стоимость в 1,35 доллара, которая наблюдалась в середине февраля до начала спецоперации РФ на Украине. Теперь, отмечает АА, стоимость заправки полного 55-литрового бака среднестатистического семейного автомобиля составляет примерно на 4,95 фунта стерлингов (5,37 доллара) больше, чем в феврале."На данный момент это критично. Нефть и топливо на сырьевых рынках торгуются в долларах, что делает ослабление фунта очень плохой новостью для автомобилистов", - приводит телеканал слова представителя ассоциации Люка Босдета.В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752209424_399:145:2935:2047_1920x0_80_0_0_14c4986ce63caef2066b72a913be2843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, россия, украина, бензин
Экономика, Великобритания, Россия, Украина, Бензин
17:57 24.09.2022 (обновлено: 17:58 24.09.2022)
 
Стоимость полного бака бензина в Британии выросла на пять фунтов

Sky News: британские водители обеспокоены ростом цен на бензин после падения курса фунта

© AP Photo / Frank AugsteinОчередь на автозаправочной станции в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на 5 фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за последние 37 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA.
Курс фунта стерлингов к доллару падал на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года.
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 15:21
В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление
По данным ассоциации, цена бензина на британских АЗС была бы "как минимум" на 9 пенсов за литр дешевле, если бы фунт сохранил свою стоимость в 1,35 доллара, которая наблюдалась в середине февраля до начала спецоперации РФ на Украине. Теперь, отмечает АА, стоимость заправки полного 55-литрового бака среднестатистического семейного автомобиля составляет примерно на 4,95 фунта стерлингов (5,37 доллара) больше, чем в феврале.
"На данный момент это критично. Нефть и топливо на сырьевых рынках торгуются в долларах, что делает ослабление фунта очень плохой новостью для автомобилистов", - приводит телеканал слова представителя ассоциации Люка Босдета.
В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 08:00
План Америки действует: Европа рушится
 
ЭкономикаВеликобританияРоссияУкраинаБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала