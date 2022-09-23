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Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ

Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ - РИА Новости, 23.09.2022

Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ

Компенсировать затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) мобилизованным гражданам в Амурской области поручил министерствам соцзащиты и ЖКХ... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T05:55

2022-09-23T05:55

2022-09-23T05:56

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

частичная мобилизация в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Компенсировать затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) мобилизованным гражданам в Амурской области поручил министерствам соцзащиты и ЖКХ губернатор Василий Орлов.Глава региона обратил внимание местных властей на то, что необходимо сформировать список сотрудников, призыв которых в данный момент нецелесообразен. Орлов поручил ответственным за прохождение частичной мобилизации на своих территориях индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий и сферы ЖКХ. Кроме того, губернатор дал поручение главам не затягивать с началом отопительного сезона, "а начать его раньше, не дожидаясь некомфортных для жителей температур".Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале, что старт отопительного сезона состоится 26 сентября. Социальные объекты, по заявкам руководителей, начали подключать с четверга. В правительстве региона уточнили, что в понедельник радиаторы отопления в домах не потеплеют - начнется только запуск системы, чтобы батареи стали теплыми потребуется несколько дней. С 14 сентября началась подача теплоснабжения в северном районе области - Тынде, информировала мэр Марина Михайлова.

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии