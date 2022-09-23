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Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ
Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ - РИА Новости, 23.09.2022
Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ
Компенсировать затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) мобилизованным гражданам в Амурской области поручил министерствам соцзащиты и ЖКХ... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:55
2022-09-23T05:55
2022-09-23T05:56
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Компенсировать затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) мобилизованным гражданам в Амурской области поручил министерствам соцзащиты и ЖКХ губернатор Василий Орлов.Глава региона обратил внимание местных властей на то, что необходимо сформировать список сотрудников, призыв которых в данный момент нецелесообразен. Орлов поручил ответственным за прохождение частичной мобилизации на своих территориях индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий и сферы ЖКХ. Кроме того, губернатор дал поручение главам не затягивать с началом отопительного сезона, "а начать его раньше, не дожидаясь некомфортных для жителей температур".Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале, что старт отопительного сезона состоится 26 сентября. Социальные объекты, по заявкам руководителей, начали подключать с четверга. В правительстве региона уточнили, что в понедельник радиаторы отопления в домах не потеплеют - начнется только запуск системы, чтобы батареи стали теплыми потребуется несколько дней. С 14 сентября началась подача теплоснабжения в северном районе области - Тынде, информировала мэр Марина Михайлова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России
05:55 23.09.2022 (обновлено: 05:56 23.09.2022)
Глава Приамурья поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ
Губернатор Амурской области Орлов поручил компенсировать мобилизованным затраты на ЖКХ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Компенсировать затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) мобилизованным гражданам в Амурской области поручил министерствам соцзащиты и ЖКХ губернатор Василий Орлов.
"Много обращений получаю от сельскохозяйственных предприятий в связи с объявленной президентом частичной мобилизацией. Руководителей беспокоит тот факт, что сотрудников начнут призывать в ходе непосредственной уборки урожая, что может сорвать уборочную кампанию. Главам на местах совместно с военкомами необходимо индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий. Такой же подход нужен и в ЖКХ. Область входит в отопительный сезон, и все должно пройти в штатном режиме", - приводит слова Орлова пресс-служба губернатора.
Глава региона обратил внимание местных властей на то, что необходимо сформировать список сотрудников, призыв которых в данный момент нецелесообразен. Орлов поручил ответственным за прохождение частичной мобилизации на своих территориях индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий и сферы ЖКХ. Кроме того, губернатор дал поручение главам не затягивать с началом отопительного сезона, "а начать его раньше, не дожидаясь некомфортных для жителей температур".
Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале, что старт отопительного сезона состоится 26 сентября. Социальные объекты, по заявкам руководителей, начали подключать с четверга. В правительстве региона уточнили, что в понедельник радиаторы отопления в домах не потеплеют - начнется только запуск системы, чтобы батареи стали теплыми потребуется несколько дней. С 14 сентября началась подача теплоснабжения в северном районе области - Тынде, информировала мэр Марина Михайлова.