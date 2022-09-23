https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html

Французы пришли в ярость после требования Зеленского к Израилю

Французы пришли в ярость после требования Зеленского к Израилю - РИА Новости, 24.09.2022

Французы пришли в ярость после требования Зеленского к Израилю

Пользователи Twitter осудили в аккаунте французского телеканала LCP слова Владимира Зеленского об отсутствии поставок вооружений от властей Израиля. В пятницу... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-23T23:17

2022-09-23T23:17

2022-09-24T09:53

в мире

украина

израиль

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили в аккаунте французского телеканала LCP слова Владимира Зеленского об отсутствии поставок вооружений от властей Израиля. В пятницу он заявил, что шокирован этим фактом.Французы обвинили Киев в наглости. Тон Зеленского показался им неприемлемым."Возможно, у Израиля есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие? Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?" — спросил один из пользователей."Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны", — добавил другой."Да он просто сумасшедший, если раскидывается такими заявлениями", — отметил француз."Он постоянно говорит об оружии, может, для разнообразия начнет говорить о переговорах?" — заключил один из подписчиков.Это уже не первый раз, когда Зеленский открыто высказывал недовольство действиями Тель-Авива. На прошлой неделе на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сообщил, что ждет от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны, но пока не получил его.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html

https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html

украина

израиль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, израиль, франция