23:17 23.09.2022 (обновлено: 09:53 24.09.2022)
Французы пришли в ярость после требования Зеленского к Израилю
Пользователи Twitter раскритиковали требование Зеленского к Израилю о поставках оружия
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили в аккаунте французского телеканала LCP слова Владимира Зеленского об отсутствии поставок вооружений от властей Израиля. В пятницу он заявил, что шокирован этим фактом.
Французы обвинили Киев в наглости. Тон Зеленского показался им неприемлемым.
"Возможно, у Израиля есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие? Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?" — спросил один из пользователей.
"Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны", — добавил другой.
"Да он просто сумасшедший, если раскидывается такими заявлениями", — отметил француз.
"Он зашел слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал", — написали в комментариях.
"Он постоянно говорит об оружии, может, для разнообразия начнет говорить о переговорах?" — заключил один из подписчиков.
Это уже не первый раз, когда Зеленский открыто высказывал недовольство действиями Тель-Авива. На прошлой неделе на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сообщил, что ждет от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны, но пока не получил его.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.