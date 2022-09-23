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Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме

Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме - РИА Новости, 23.09.2022

Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме

США в меньшей степени страдают от роста цен на энергоносители по сравнению с европейскими потребителями, которых ждет "действительно тяжелая" заявила в четверг... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:19

2022-09-23T00:19

2022-09-23T01:22

сша

европа

джанет йеллен

евросоюз

в мире

экономика

северный поток

газпром

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США в меньшей степени страдают от роста цен на энергоносители по сравнению с европейскими потребителями, которых ждет "действительно тяжелая" заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен."Мы работаем вплотную с нашими европейскими соседями для поиска альтернативных поставок. Я верю, что они смогут (справиться)", - добавила Йеллен.Глава минфина также отметила, что несмотря на торговлю США с Европой, "не стоит преувеличивать" влияние экономической ситуации в ЕС на американскую экономику.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html

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Максим Горбачев

сша, европа, джанет йеллен, евросоюз, в мире, экономика, северный поток, газпром, министерство финансов сша, россия