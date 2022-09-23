Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/yellen-1818819919.html
Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме
Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме - РИА Новости, 23.09.2022
Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме
США в меньшей степени страдают от роста цен на энергоносители по сравнению с европейскими потребителями, которых ждет "действительно тяжелая" заявила в четверг... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:19
2022-09-23T01:22
сша
европа
джанет йеллен
евросоюз
в мире
экономика
северный поток
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США в меньшей степени страдают от роста цен на энергоносители по сравнению с европейскими потребителями, которых ждет "действительно тяжелая" заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен."Мы работаем вплотную с нашими европейскими соседями для поиска альтернативных поставок. Я верю, что они смогут (справиться)", - добавила Йеллен.Глава минфина также отметила, что несмотря на торговлю США с Европой, "не стоит преувеличивать" влияние экономической ситуации в ЕС на американскую экономику.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, джанет йеллен, евросоюз, в мире, экономика, северный поток, газпром, министерство финансов сша, россия
США, Европа, Джанет Йеллен, Евросоюз, В мире, Экономика, Северный поток, Газпром, Министерство финансов США, Россия
00:19 23.09.2022 (обновлено: 01:22 23.09.2022)
 
Глава Минфина США предупредила ЕС о "действительно тяжелой" зиме

Глава Минфина США Йеллен заявила, что зима окажется для Европы "действительно тяжелой"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США в меньшей степени страдают от роста цен на энергоносители по сравнению с европейскими потребителями, которых ждет "действительно тяжелая" заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.
"Цены на энергию взлетели в Европе. Зима окажется для них действительно тяжелой. Конечно, мы видим последствия, но мы не так пострадали, как они", - сообщила она во время выступления на конференции Atlantic Festival.
"Мы работаем вплотную с нашими европейскими соседями для поиска альтернативных поставок. Я верю, что они смогут (справиться)", - добавила Йеллен.
Глава минфина также отметила, что несмотря на торговлю США с Европой, "не стоит преувеличивать" влияние экономической ситуации в ЕС на американскую экономику.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 09:35
В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа
 
СШАЕвропаДжанет ЙелленЕвросоюзВ миреЭкономикаСеверный потокГазпромМинистерство финансов СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала