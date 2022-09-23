https://ria.ru/20220923/yavka-1819067517.html

Явка первого дня референдума в Запорожской области составила 20,52 процента

Явка первого дня референдума в Запорожской области составила 20,52 процента - РИА Новости, 23.09.2022

Явка первого дня референдума в Запорожской области составила 20,52 процента

Предварительная явка на референдуме в Запорожской области составила 20,52%, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:39

2022-09-23T20:39

2022-09-23T20:55

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум

референдум в донбассе

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818853919_0:140:3096:1882_1920x0_80_0_0_c777c606fe2894639701fdce151c1f6b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Предварительная явка на референдуме в Запорожской области составила 20,52%, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Завершился первый день референдума. Подомовой обход закончился в 20.00 вечера. Предварительная явка составила 20,52% с учетом голосования за рубежом", - сказала она. За рубежом проголосовали на референдуме 8370 человек.Отмечается, что в Мелитополе явка составила 20,43%.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе, россия, украина, в мире