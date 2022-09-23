https://ria.ru/20220923/yappy-1818988126.html

Мероприятие YAPPY TRUCK собрало в Парке Горького 15 тысяч участников

Мероприятие YAPPY TRUCK собрало в Парке Горького 15 тысяч участников - РИА Новости, 23.09.2022

Мероприятие YAPPY TRUCK собрало в Парке Горького 15 тысяч участников

Мобильная академия контента YAPPY Truck на этой неделе в рамках Всемирного дня русского единения провела мероприятие, которое посетили 15 тысяч человек,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:48

2022-09-23T19:48

2022-09-23T19:48

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Мобильная академия контента YAPPY Truck на этой неделе в рамках Всемирного дня русского единения провела мероприятие, которое посетили 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы YAPPY.На набережной в Парке Горького в числе участников мероприятия оказались блогеры из 62 регионов страны, общественные деятели, телеведущие и артисты.Только на главной сцене выступили: Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, ST, TSOY, SHAMAN, Иванушки International и многие другие.Образовательные и развлекательные мероприятия с участием инфлюенсеров и звезд стартовали на Пушкинской набережной в 11:00 и шли до самого вечера. Так, в лекториях состоялась презентация шоу "Вызов" и public-talk с его участниками и создателями: блогером Гусейном Гасановым, актером Торнике Квитатиани, шахматисткой Зариной Шафигуллиной и другими.В спортивной зоне прошел турнир по баскетболу, где была возможность сыграть с Сергеем Мезенцевым, и танцевальные баттлы между командами "Фарфор" и "Шумиха Среди True".Елена Цой, Алина Акилова и Анет Сай рассказали о тонкостях работы с контентом. Применить полученные знания можно было в YAPPY Truсk — мобильной академии контента с современным аудио- и видеооборудованием.YAPPY Truсk путешествовала по стране всё лето и уже проехал путь от Санкт-Петербурга до Крыма, встретил горожан Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы – всего академию посетили уже более 240 тысяч человек.Москва должна была стать финальной точкой маршрута, но по просьбе регионов в YAPPY пересмотрели первоначальный список городов и расширили его. А значит еще больше людей смогут лично встретиться со своими кумирами и получить уникальный опыт и новые знания.Также каждый может поучаствовать в конкурсе "Битва городов". Для этого нужно выложить в YAPPY видео с мероприятия c хештегом своего города: #yappytruckmsk. Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальную подборку.Сегодня в "Баттле городов" лидируют Москва и Санкт-Петербург с небольшим отрывом от Судака и Нижнего Новгорода.ㅤРеклама.ООО "РИТМ Медиа" ОГРН 1197746706860; ИНН 7728493160ID 2z7yR8HqZhij4oBВозрастное ограничение "12+"

https://ria.ru/20220819/yappy-1810885920.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, соцсети, москва