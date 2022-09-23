https://ria.ru/20220923/vishneva-1818894251.html

В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva

В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva - РИА Новости, 23.09.2022

В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva

В Москве и Санк-Петербурге стартует юбилейный X Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:01

2022-09-23T12:01

2022-09-23T12:11

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве и Санк-Петербурге стартует юбилейный X Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В программу войдут показы спектакля "Материя" (23-25 сентября в Москве и 30 сентября и 1 октября в Санкт-Петербурге), премьера постановки "Явь" (15-16 октября в Музее Москвы). Запланирован вечер современной хореографии, на котором будут показаны балеты "Форма ноль" Павла Глухова и "Сингулярность" Кирилла Радева. Премьеры состоятся 18 октября на сцене РАМТа. Впервые будут представлены программы кино Context Film и для детей Context Старт с выходом дебютного издания о танце для семейного чтения. Также пройдет традиционная образовательная программа.Кроме того, в юбилейный год фестиваль впервые создает собственную танцевальную группу, которая примет участие в проектах и региональных гастролях смотра в 2022 году. Эта инициатива объединит танцовщиков, работающих с современным и классическим танцем и разделяющих ценности Context. Артисты будут взаимодействовать с несколькими художественными лидерами, приглашенными на фестиваль. На смотре также будет представлена выставка Context.10, посвященная истории проекта.Одной из первых инициатив этого года станет программа для хореографов Context Symphony. Фестиваль запускает ее совместно с Symphony 34. Context. Diana Vishneva — ежегодный международный фестиваль современной хореографии. Он проходит с 2013 года. Его основатель и арт-директор — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.Фестиваль продлится по 11 декабря.

https://ria.ru/20220922/vystavka-1818708585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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