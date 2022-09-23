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В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220923/vishneva-1818894251.html
В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva
В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva - РИА Новости, 23.09.2022
В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva
В Москве и Санк-Петербурге стартует юбилейный X Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:01
2022-09-23T12:11
культура
новости культуры
диана вишнева
москва
санкт-петербург
музей москвы
мариинский театр
театр
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве и Санк-Петербурге стартует юбилейный X Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В программу войдут показы спектакля "Материя" (23-25 сентября в Москве и 30 сентября и 1 октября в Санкт-Петербурге), премьера постановки "Явь" (15-16 октября в Музее Москвы). Запланирован вечер современной хореографии, на котором будут показаны балеты "Форма ноль" Павла Глухова и "Сингулярность" Кирилла Радева. Премьеры состоятся 18 октября на сцене РАМТа. Впервые будут представлены программы кино Context Film и для детей Context Старт с выходом дебютного издания о танце для семейного чтения. Также пройдет традиционная образовательная программа.Кроме того, в юбилейный год фестиваль впервые создает собственную танцевальную группу, которая примет участие в проектах и региональных гастролях смотра в 2022 году. Эта инициатива объединит танцовщиков, работающих с современным и классическим танцем и разделяющих ценности Context. Артисты будут взаимодействовать с несколькими художественными лидерами, приглашенными на фестиваль. На смотре также будет представлена выставка Context.10, посвященная истории проекта.Одной из первых инициатив этого года станет программа для хореографов Context Symphony. Фестиваль запускает ее совместно с Symphony 34. Context. Diana Vishneva — ежегодный международный фестиваль современной хореографии. Он проходит с 2013 года. Его основатель и арт-директор — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.Фестиваль продлится по 11 декабря.
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новости культуры, диана вишнева, москва, санкт-петербург, музей москвы, мариинский театр, театр, балет, российский академический молодежный театр
Культура, Новости культуры, Диана Вишнева, Москва, Санкт-Петербург, Музей Москвы, Мариинский театр, Театр, Балет, Российский академический молодежный театр
12:01 23.09.2022 (обновлено: 12:11 23.09.2022)
 
В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva стартует в Москве и Петербурге

© Фото : пресс-служба фестиваля "Context. Diana Vishneva" / Марк ОличДиана Вишнева
Диана Вишнева - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : пресс-служба фестиваля "Context. Diana Vishneva" / Марк Олич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве и Санк-Петербурге стартует юбилейный X Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В программу войдут показы спектакля "Материя" (23-25 сентября в Москве и 30 сентября и 1 октября в Санкт-Петербурге), премьера постановки "Явь" (15-16 октября в Музее Москвы).
Запланирован вечер современной хореографии, на котором будут показаны балеты "Форма ноль" Павла Глухова и "Сингулярность" Кирилла Радева. Премьеры состоятся 18 октября на сцене РАМТа.
Впервые будут представлены программы кино Context Film и для детей Context Старт с выходом дебютного издания о танце для семейного чтения. Также пройдет традиционная образовательная программа.
Кроме того, в юбилейный год фестиваль впервые создает собственную танцевальную группу, которая примет участие в проектах и региональных гастролях смотра в 2022 году. Эта инициатива объединит танцовщиков, работающих с современным и классическим танцем и разделяющих ценности Context. Артисты будут взаимодействовать с несколькими художественными лидерами, приглашенными на фестиваль.
На смотре также будет представлена выставка Context.10, посвященная истории проекта.
Одной из первых инициатив этого года станет программа для хореографов Context Symphony. Фестиваль запускает ее совместно с Symphony 34.
Context. Diana Vishneva — ежегодный международный фестиваль современной хореографии. Он проходит с 2013 года. Его основатель и арт-директор — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.
Фестиваль продлится по 11 декабря.
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