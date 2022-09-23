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Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 23.09.2022
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Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых
Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 23.09.2022
Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых
В России валовый сбор зерна в этом году может достигнуть рекордных 142 миллионов тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:10
2022-09-23T15:32
экономика
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
владимир путин
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия), 23 сен — РИА Новости. В России валовый сбор зерна в этом году может достигнуть рекордных 142 миллионов тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Урожай зерновых в этом году у нас рекордный. Мы прогнозируем больше 140 миллионов тонн, может быть даже будет 142 миллиона тонн. И по пшенице тоже очень высокий урожай", — уточнила она.О перспективах собрать в этом году более 140 миллионов тонн зерна в начале недели также заявил Владимир Путин. По оценкам, ранее сделанным Министерством сельского хозяйства, валовый сбор зерновых может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.Накануне аналитики зернового рынка также дали высокие оценки, спрогнозировав рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна — более 150 миллионов тонн.В последний раз рекордный урожай в России собрали в 2017 году: он составил 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
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экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, владимир путин, общество
Экономика, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Владимир Путин, Общество
15:10 23.09.2022 (обновлено: 15:32 23.09.2022)
 
Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых

Вице-премьер Абрамченко: валовый сбор зерна в России может достигнуть 142 миллионов тон

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия), 23 сен — РИА Новости. В России валовый сбор зерна в этом году может достигнуть рекордных 142 миллионов тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Урожай зерновых в этом году у нас рекордный. Мы прогнозируем больше 140 миллионов тонн, может быть даже будет 142 миллиона тонн. И по пшенице тоже очень высокий урожай", — уточнила она.
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О перспективах собрать в этом году более 140 миллионов тонн зерна в начале недели также заявил Владимир Путин. По оценкам, ранее сделанным Министерством сельского хозяйства, валовый сбор зерновых может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
Накануне аналитики зернового рынка также дали высокие оценки, спрогнозировав рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна — более 150 миллионов тонн.
В последний раз рекордный урожай в России собрали в 2017 году: он составил 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
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