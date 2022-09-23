https://ria.ru/20220923/tyumen-1819036238.html
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:31
2022-09-23T18:31
2022-09-23T18:31
россия
донбасс
тюмень
общероссийский народный фронт
референдум в донбассе
госдума рф
николай брыкин
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ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу вечером на Цветном бульваре в Тюмени.Организатором акции выступил региональный координационный совет национальных объединений. С приветственными словами к участникам акции обратились председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, писатель Сергей Козлов, руководитель областного исполкома ОНФ Роман Чуйко, депутат Госдумы Николай Брыкин и жительница Херсона Екатерина Бачурина."Мы как беженцы приехали сюда с Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, очень болеем, хотим быть Россией, и мы надеемся, что мы победим. Почему говорю мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала Екатерина Бачурина.Роман Чуйко отметил, что миллионы россиян, так же, как тюменцы, поддержали решение президента "встать на защиту нашего народа, исторических территорий, которые подверглись гнету неофашистского режима укрорейха, и вернуть их в состав России"."Жители Краснодона Луганской области, где мы недавно были с гуманитарной миссией, долгие годы ждали Россию. И Россия пришла. Мы своим не бросаем. Это не просто слова. Это наш смысл жизни. Это наша национальная идея…. Мы защитим Донбасс. Сегодня пришло время вспомнить свой генетический код и нашему поколению встать на защиту мира и справедливости", - отметил Чуйко.Николай Брыкин сообщил, что несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, "где наши доблестные ребята очищают территории от фашистской грязи", общался с жителями освобождаемых территорий и военнослужащими, навещал их в госпиталях, и убежден в верности принимаемых руководством страны решений."Специальная военная операция была крайне необходима. Я был там, встречался с военнослужащими, был госпиталях, где лежат раненные Что творит сегодня власть фашистко-нацисткая в Украине — невозможно передать. Я встречался с жителями Донбасса освобождаемых территорий, где проходят референдумы. Они говорят: "Не уходите, иначе нам крышка". После этого хочется зубами Эту нечисть рвать... Я очень рад, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!" — обратился к участникам акции Брыкин.Официальная часть акции по традиции завершилась коллективным исполнением гимна России.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819025528.html
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россия, донбасс, тюмень, общероссийский народный фронт, референдум в донбассе, госдума рф, николай брыкин
Россия, Донбасс, Тюмень, Общероссийский народный фронт, Референдум в Донбассе, Госдума РФ, Николай Брыкин
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
Акция "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе прошла в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу вечером на Цветном бульваре в Тюмени.
Организатором акции выступил региональный координационный совет национальных объединений. С приветственными словами к участникам акции обратились председатель общественной палаты Тюменской области
Геннадий Чеботарев, писатель Сергей Козлов, руководитель областного исполкома ОНФ
Роман Чуйко, депутат Госдумы Николай Брыкин
и жительница Херсона
Екатерина Бачурина.
"Мы как беженцы приехали сюда с Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, очень болеем, хотим быть Россией, и мы надеемся, что мы победим. Почему говорю мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала Екатерина Бачурина.
Роман Чуйко отметил, что миллионы россиян, так же, как тюменцы, поддержали решение президента "встать на защиту нашего народа, исторических территорий, которые подверглись гнету неофашистского режима укрорейха, и вернуть их в состав России".
"Жители Краснодона Луганской области
, где мы недавно были с гуманитарной миссией, долгие годы ждали Россию. И Россия пришла. Мы своим не бросаем. Это не просто слова. Это наш смысл жизни. Это наша национальная идея…. Мы защитим Донбасс. Сегодня пришло время вспомнить свой генетический код и нашему поколению встать на защиту мира и справедливости", - отметил Чуйко.
Николай Брыкин сообщил, что несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, "где наши доблестные ребята очищают территории от фашистской грязи", общался с жителями освобождаемых территорий и военнослужащими, навещал их в госпиталях, и убежден в верности принимаемых руководством страны решений.
"Специальная военная операция была крайне необходима. Я был там, встречался с военнослужащими, был госпиталях, где лежат раненные Что творит сегодня власть фашистко-нацисткая в Украине — невозможно передать. Я встречался с жителями Донбасса освобождаемых территорий, где проходят референдумы. Они говорят: "Не уходите, иначе нам крышка". После этого хочется зубами Эту нечисть рвать... Я очень рад, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!" — обратился к участникам акции Брыкин.
Официальная часть акции по традиции завершилась коллективным исполнением гимна России.
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
1 из 14
Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.
2 из 14
Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".
3 из 14
На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.
4 из 14
В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.
5 из 14
Плакат в Центральном парке в Новосибирске.
6 из 14
Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.
7 из 14
Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.
8 из 14
На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.
9 из 14
В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.
10 из 14
Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.
11 из 14
Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.
12 из 14
И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
13 из 14
"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.
14 из 14
Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.
1 из 14
Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.
2 из 14
Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".
3 из 14
На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.
4 из 14
В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.
5 из 14
Плакат в Центральном парке в Новосибирске.
6 из 14
Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.
7 из 14
Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.
8 из 14
На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.
9 из 14
В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.
10 из 14
Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.
11 из 14
Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.
12 из 14
И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
13 из 14
"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.
14 из 14
Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.