https://ria.ru/20220923/tyumen-1819036238.html

В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе

В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022

В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе

Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:31

2022-09-23T18:31

2022-09-23T18:31

россия

донбасс

тюмень

общероссийский народный фронт

референдум в донбассе

госдума рф

николай брыкин

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ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу вечером на Цветном бульваре в Тюмени.Организатором акции выступил региональный координационный совет национальных объединений. С приветственными словами к участникам акции обратились председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, писатель Сергей Козлов, руководитель областного исполкома ОНФ Роман Чуйко, депутат Госдумы Николай Брыкин и жительница Херсона Екатерина Бачурина."Мы как беженцы приехали сюда с Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, очень болеем, хотим быть Россией, и мы надеемся, что мы победим. Почему говорю мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала Екатерина Бачурина.Роман Чуйко отметил, что миллионы россиян, так же, как тюменцы, поддержали решение президента "встать на защиту нашего народа, исторических территорий, которые подверглись гнету неофашистского режима укрорейха, и вернуть их в состав России"."Жители Краснодона Луганской области, где мы недавно были с гуманитарной миссией, долгие годы ждали Россию. И Россия пришла. Мы своим не бросаем. Это не просто слова. Это наш смысл жизни. Это наша национальная идея…. Мы защитим Донбасс. Сегодня пришло время вспомнить свой генетический код и нашему поколению встать на защиту мира и справедливости", - отметил Чуйко.Николай Брыкин сообщил, что несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, "где наши доблестные ребята очищают территории от фашистской грязи", общался с жителями освобождаемых территорий и военнослужащими, навещал их в госпиталях, и убежден в верности принимаемых руководством страны решений."Специальная военная операция была крайне необходима. Я был там, встречался с военнослужащими, был госпиталях, где лежат раненные Что творит сегодня власть фашистко-нацисткая в Украине — невозможно передать. Я встречался с жителями Донбасса освобождаемых территорий, где проходят референдумы. Они говорят: "Не уходите, иначе нам крышка". После этого хочется зубами Эту нечисть рвать... Я очень рад, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!" — обратился к участникам акции Брыкин.Официальная часть акции по традиции завершилась коллективным исполнением гимна России.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819025528.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819031247.html

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россия, донбасс, тюмень, общероссийский народный фронт, референдум в донбассе, госдума рф, николай брыкин