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В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
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В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:31
2022-09-23T18:31
россия
донбасс
тюмень
общероссийский народный фронт
референдум в донбассе
госдума рф
николай брыкин
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ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу вечером на Цветном бульваре в Тюмени.Организатором акции выступил региональный координационный совет национальных объединений. С приветственными словами к участникам акции обратились председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, писатель Сергей Козлов, руководитель областного исполкома ОНФ Роман Чуйко, депутат Госдумы Николай Брыкин и жительница Херсона Екатерина Бачурина."Мы как беженцы приехали сюда с Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, очень болеем, хотим быть Россией, и мы надеемся, что мы победим. Почему говорю мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала Екатерина Бачурина.Роман Чуйко отметил, что миллионы россиян, так же, как тюменцы, поддержали решение президента "встать на защиту нашего народа, исторических территорий, которые подверглись гнету неофашистского режима укрорейха, и вернуть их в состав России"."Жители Краснодона Луганской области, где мы недавно были с гуманитарной миссией, долгие годы ждали Россию. И Россия пришла. Мы своим не бросаем. Это не просто слова. Это наш смысл жизни. Это наша национальная идея…. Мы защитим Донбасс. Сегодня пришло время вспомнить свой генетический код и нашему поколению встать на защиту мира и справедливости", - отметил Чуйко.Николай Брыкин сообщил, что несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, "где наши доблестные ребята очищают территории от фашистской грязи", общался с жителями освобождаемых территорий и военнослужащими, навещал их в госпиталях, и убежден в верности принимаемых руководством страны решений."Специальная военная операция была крайне необходима. Я был там, встречался с военнослужащими, был госпиталях, где лежат раненные Что творит сегодня власть фашистко-нацисткая в Украине — невозможно передать. Я встречался с жителями Донбасса освобождаемых территорий, где проходят референдумы. Они говорят: "Не уходите, иначе нам крышка". После этого хочется зубами Эту нечисть рвать... Я очень рад, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!" — обратился к участникам акции Брыкин.Официальная часть акции по традиции завершилась коллективным исполнением гимна России.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819025528.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1819031247.html
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россия, донбасс, тюмень, общероссийский народный фронт, референдум в донбассе, госдума рф, николай брыкин
Россия, Донбасс, Тюмень, Общероссийский народный фронт, Референдум в Донбассе, Госдума РФ, Николай Брыкин
18:31 23.09.2022
 
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе

Акция "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе прошла в Тюмени

© Фото : Информационный центр правительства Тюменской области Участники акции "Своих не бросаем" в в Тюмени
Участники акции Своих не бросаем в в Тюмени - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Информационный центр правительства Тюменской области
Участники акции "Своих не бросаем" в в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Акция "Своих не бросаем" в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу вечером на Цветном бульваре в Тюмени.
Организатором акции выступил региональный координационный совет национальных объединений. С приветственными словами к участникам акции обратились председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, писатель Сергей Козлов, руководитель областного исполкома ОНФ Роман Чуйко, депутат Госдумы Николай Брыкин и жительница Херсона Екатерина Бачурина.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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"Мы как беженцы приехали сюда с Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, очень болеем, хотим быть Россией, и мы надеемся, что мы победим. Почему говорю мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала Екатерина Бачурина.
Роман Чуйко отметил, что миллионы россиян, так же, как тюменцы, поддержали решение президента "встать на защиту нашего народа, исторических территорий, которые подверглись гнету неофашистского режима укрорейха, и вернуть их в состав России".
"Жители Краснодона Луганской области, где мы недавно были с гуманитарной миссией, долгие годы ждали Россию. И Россия пришла. Мы своим не бросаем. Это не просто слова. Это наш смысл жизни. Это наша национальная идея…. Мы защитим Донбасс. Сегодня пришло время вспомнить свой генетический код и нашему поколению встать на защиту мира и справедливости", - отметил Чуйко.
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Вчера, 18:11Специальная военная операция на Украине
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Николай Брыкин сообщил, что несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, "где наши доблестные ребята очищают территории от фашистской грязи", общался с жителями освобождаемых территорий и военнослужащими, навещал их в госпиталях, и убежден в верности принимаемых руководством страны решений.
"Специальная военная операция была крайне необходима. Я был там, встречался с военнослужащими, был госпиталях, где лежат раненные Что творит сегодня власть фашистко-нацисткая в Украине — невозможно передать. Я встречался с жителями Донбасса освобождаемых территорий, где проходят референдумы. Они говорят: "Не уходите, иначе нам крышка". После этого хочется зубами Эту нечисть рвать... Я очень рад, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!" — обратился к участникам акции Брыкин.
Официальная часть акции по традиции завершилась коллективным исполнением гимна России.
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

Молодой человек перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

Люди перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

Митинг Своих не бросаем в Москве
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

Патриотическая акция в поддержку проведения референдумов
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

Патриотическая акция во Владивостоке
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

Казаки на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

Юнармейцы выступают на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
РоссияДонбассТюменьОбщероссийский народный фронтРеферендум в ДонбассеГосдума РФНиколай Брыкин
 
 
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