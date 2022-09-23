https://ria.ru/20220923/tramp-1818894690.html

Трамп считает, что США катятся в ад

Трамп считает, что США катятся в ад - РИА Новости, 23.09.2022

Трамп считает, что США катятся в ад

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США "катятся в ад", стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет". РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:04

2022-09-23T12:04

2022-09-23T12:04

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

си цзиньпин

китай

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США "катятся в ад", стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет".В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что видит "радикальные изменения" с момента окончания своего президентства."Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке... Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", - заявил экс-президент.По мнению Трампа, действующий президент Джо Байден показал слабость на мировой арене. Поэтому Трамп считает, что сейчас США как никогда нужен сильный президент, чтобы иметь дело с такими "проницательными и умными" мировыми лидерами, как, например, глава КНР Си Цзиньпин."Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть кого-то великого. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это означало бы гораздо более тяжелую предвыборную кампанию и, возможно, даже поражение", - добавил Трамп.Бывший президент не стал подтверждать предположения о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, однако не исключил такую возможность.

https://ria.ru/20220921/obvineniya-1818301902.html

https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, китай