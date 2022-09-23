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Трамп считает, что США катятся в ад - РИА Новости, 23.09.2022
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Трамп считает, что США катятся в ад
Трамп считает, что США катятся в ад - РИА Новости, 23.09.2022
Трамп считает, что США катятся в ад
Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США "катятся в ад", стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:04
2022-09-23T12:04
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
си цзиньпин
китай
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США "катятся в ад", стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет".В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что видит "радикальные изменения" с момента окончания своего президентства."Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке... Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", - заявил экс-президент.По мнению Трампа, действующий президент Джо Байден показал слабость на мировой арене. Поэтому Трамп считает, что сейчас США как никогда нужен сильный президент, чтобы иметь дело с такими "проницательными и умными" мировыми лидерами, как, например, глава КНР Си Цзиньпин."Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть кого-то великого. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это означало бы гораздо более тяжелую предвыборную кампанию и, возможно, даже поражение", - добавил Трамп.Бывший президент не стал подтверждать предположения о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, однако не исключил такую возможность.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, китай
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Си Цзиньпин, Китай
12:04 23.09.2022
 
Трамп считает, что США катятся в ад

Трамп считает, что США "катятся в ад" и что стране нужен сильный лидер

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США "катятся в ад", стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет".
В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что видит "радикальные изменения" с момента окончания своего президентства.
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"Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке... Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", - заявил экс-президент.
По мнению Трампа, действующий президент Джо Байден показал слабость на мировой арене. Поэтому Трамп считает, что сейчас США как никогда нужен сильный президент, чтобы иметь дело с такими "проницательными и умными" мировыми лидерами, как, например, глава КНР Си Цзиньпин.
"Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть кого-то великого. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это означало бы гораздо более тяжелую предвыборную кампанию и, возможно, даже поражение", - добавил Трамп.
Бывший президент не стал подтверждать предположения о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, однако не исключил такую возможность.
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