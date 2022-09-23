https://ria.ru/20220923/toyota-1818920767.html
Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге
Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2022
Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге
Компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, Минпромторг РФ и власти города... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:29
2022-09-23T13:29
2022-09-23T17:42
санкт-петербург
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
авто
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, Минпромторг РФ и власти города прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга."Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербург. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", - говорится в сообщении ведомства."Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки", - добавляет пресс-служба Минпромторга.Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.
https://ria.ru/20220907/lada-1815004937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто
Санкт-Петербург, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто
13:29 23.09.2022 (обновлено: 17:42 23.09.2022)
Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге
Минпромторг сообщил о закрытии сборочной площадки "Toyota Motor" в Санкт-Петербурге