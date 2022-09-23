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Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказал о новом сезоне - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220923/teatr-1818873666.html
Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказал о новом сезоне
Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказал о новом сезоне - РИА Новости, 23.09.2022
Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказал о новом сезоне
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит пять премьер в новом, 104-м сезоне, сообщил художественный руководитель оперной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:12
2022-09-23T13:32
культура
новости культуры
александр титель
петр чайковский
юрий посохов (хореограф)
санкт-петербург
александринский театр
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит пять премьер в новом, 104-м сезоне, сообщил художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Александр Титель на сборе труппы.Первая из них запланирована на 25 ноября. Это балет "Щелкунчик" Петра Чайковского. Хореограф — Юрий Посохов. Вторая — опера "Норма" композитора Винченцо Беллини в постановке Адольфа Шапиро — состоится 1 марта. Также в июне 2023 года пройдет премьера оперы "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, которую поставит Дмитрий Белянушкин.В апреле 2023 года, как отметил художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин, на Малой сцене МАМТ состоится мировая премьера балета "Зазеркалье" по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье". Композитор — Василий Пешков, хореограф — Константин Семенов. 21 июня 2023 года на Основной сцене театра будет "Вечер балетов", где пройдут спектакли хореографов Ксении Тернавской, Павла Глухова и Максима Севагина.В новом сезоне планируется ряд возобновлений: покажут оперу "Аида" и балет "Bloom" на Основной сцене Музыкального театра. На Малой сцене будет вернутся к образовательной программе для младших школьников "Знакомство с оркестром", в ходе которой в ноябре будут представлены музыкальная сказка "Петя и волк" Сергея Прокофьева и сюита "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса.Гастроли и проектыВ ноябре Музыкальный театр выступит на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге на Российском театральном фестивале "Золотая маска".1 апреля 2023 года на Основной сцене состоится концерт к 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, на котором солисты, оркестр и хор учреждения представят симфоническую поэму композитора "Колокола". Музыкальный руководитель и дирижер — Феликс Коробов. С ноября 2022 года по июнь 2023 года пройдет музыкальный цикл "Musica Antica".С 11 по 22 января 2023 года на Основной сцене при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет Международный конкурс вокалистов Хиблы Герзмава. А с сентября 2022 года по июль 2023 года будет осуществляться просветительский проект "МАМТ КЛУБ", включающий в себя разноформатные встречи, лекции, мастер-классы и другие мероприятия, призванные познакомить зрителей разных возрастов с театром.НововведенияНа сборе труппы генеральный директор МАМТ Андрей Борисов сообщил, что к ноябрю 2022 года завершится процесс реорганизации и к Музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко присоединиться Московский государственный музыкальный театр пластического балета "Новый балет".Также он добавил, что учреждение "понимает свою ответственность", поэтому через год будет проведена аттестация для того, чтобы убедиться, что новые артисты "смогли найти свое место" в коллективе.
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новости культуры, александр титель, петр чайковский, юрий посохов (хореограф), санкт-петербург, александринский театр, президентский фонд культурных инициатив, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр, опера, балет
Культура, Новости культуры, Александр Титель, Петр Чайковский, Юрий Посохов (хореограф), Санкт-Петербург, Александринский театр, Президентский фонд культурных инициатив, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Театр, Опера, Балет
13:12 23.09.2022 (обновлено: 13:32 23.09.2022)
 
Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказал о новом сезоне

В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказали о планах на 104-й сезон

© Фото : Московский Академический Музыкальный ТеатрЗал Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Зал Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Московский Академический Музыкальный Театр
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит пять премьер в новом, 104-м сезоне, сообщил художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Александр Титель на сборе труппы.
Первая из них запланирована на 25 ноября. Это балет "Щелкунчик" Петра Чайковского. Хореограф — Юрий Посохов. Вторая — опера "Норма" композитора Винченцо Беллини в постановке Адольфа Шапиро — состоится 1 марта. Также в июне 2023 года пройдет премьера оперы "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, которую поставит Дмитрий Белянушкин.
В апреле 2023 года, как отметил художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин, на Малой сцене МАМТ состоится мировая премьера балета "Зазеркалье" по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье". Композитор — Василий Пешков, хореограф — Константин Семенов. 21 июня 2023 года на Основной сцене театра будет "Вечер балетов", где пройдут спектакли хореографов Ксении Тернавской, Павла Глухова и Максима Севагина.
В новом сезоне планируется ряд возобновлений: покажут оперу "Аида" и балет "Bloom" на Основной сцене Музыкального театра. На Малой сцене будет вернутся к образовательной программе для младших школьников "Знакомство с оркестром", в ходе которой в ноябре будут представлены музыкальная сказка "Петя и волк" Сергея Прокофьева и сюита "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса.

Гастроли и проекты

В ноябре Музыкальный театр выступит на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге на Российском театральном фестивале "Золотая маска".
1 апреля 2023 года на Основной сцене состоится концерт к 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, на котором солисты, оркестр и хор учреждения представят симфоническую поэму композитора "Колокола". Музыкальный руководитель и дирижер — Феликс Коробов. С ноября 2022 года по июнь 2023 года пройдет музыкальный цикл "Musica Antica".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКомпозитор Сергей Васильевич Рахманинов
Композитор Сергей Васильевич Рахманинов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Композитор Сергей Васильевич Рахманинов
С 11 по 22 января 2023 года на Основной сцене при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет Международный конкурс вокалистов Хиблы Герзмава. А с сентября 2022 года по июль 2023 года будет осуществляться просветительский проект "МАМТ КЛУБ", включающий в себя разноформатные встречи, лекции, мастер-классы и другие мероприятия, призванные познакомить зрителей разных возрастов с театром.

Нововведения

На сборе труппы генеральный директор МАМТ Андрей Борисов сообщил, что к ноябрю 2022 года завершится процесс реорганизации и к Музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко присоединиться Московский государственный музыкальный театр пластического балета "Новый балет".
"Существует "дорожная карта" по переходу этого коллектива в состав нашего театра... Мы будем предельно гостеприимны к коллегам", — сказал Борисов.
Также он добавил, что учреждение "понимает свою ответственность", поэтому через год будет проведена аттестация для того, чтобы убедиться, что новые артисты "смогли найти свое место" в коллективе.
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