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Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян
Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян - РИА Новости, 23.09.2022
Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян
Таиланд может войти в топ-5 популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T04:37
2022-09-23T04:37
2022-09-23T04:37
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
новый год
бангкок
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Таиланд может войти в топ-5 популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам, сообщает АТОР."Настолько большого всплеска продаж, как в годы, когда на Таиланд в зимний период приходилось 70 процентов годовых бронирований, сейчас ожидать нельзя. Однако и недооценивать потенциал направления не стоит", — отмечают в ассоциации.По словам представителей туркомпаний, спрос на поездки в королевство сейчас набирает обороты. Причина — в появлении новых, более выгодных, вариантов перевозки. С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — "Аэрофлот".Кроме того, туроператоры берут блоки мест на Пхукет и в Бангкок на самолетах казахстанских перевозчиков, а также предлагают путевки в Таиланд из Антальи. Добраться можно и на стыковочных рейсах, например, через Катар или ОАЭ.Если бронировать сейчас, путевка на 10 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 135 тысяч рублей с человека. На данный момент, утверждает АТОР, это самое выгодное предложение.С 1 октября власти Таиланда планируют снять все ковидные ограничения на въезд в страну. Сейчас туристам необходимо предъявлять сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт") или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.
https://ria.ru/20220916/tailand-1816924213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, новый год, бангкок, авиакомпании, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Новый год, Бангкок, авиакомпании, Туризм, туристы
Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян
АТОР: Таиланд войдет в топ новогодних направлений у российских туристов