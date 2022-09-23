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Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян

Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян - РИА Новости, 23.09.2022

Таиланд станет одним из самых популярных новогодних направлений у россиян

Таиланд может войти в топ-5 популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T04:37

2022-09-23T04:37

2022-09-23T04:37

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

новый год

бангкок

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Таиланд может войти в топ-5 популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам, сообщает АТОР."Настолько большого всплеска продаж, как в годы, когда на Таиланд в зимний период приходилось 70 процентов годовых бронирований, сейчас ожидать нельзя. Однако и недооценивать потенциал направления не стоит", — отмечают в ассоциации.По словам представителей туркомпаний, спрос на поездки в королевство сейчас набирает обороты. Причина — в появлении новых, более выгодных, вариантов перевозки. С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — "Аэрофлот".Кроме того, туроператоры берут блоки мест на Пхукет и в Бангкок на самолетах казахстанских перевозчиков, а также предлагают путевки в Таиланд из Антальи. Добраться можно и на стыковочных рейсах, например, через Катар или ОАЭ.Если бронировать сейчас, путевка на 10 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 135 тысяч рублей с человека. На данный момент, утверждает АТОР, это самое выгодное предложение.С 1 октября власти Таиланда планируют снять все ковидные ограничения на въезд в страну. Сейчас туристам необходимо предъявлять сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт") или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

https://ria.ru/20220916/tailand-1816924213.html

таиланд

пхукет (остров)

бангкок

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, новый год, бангкок, авиакомпании, туризм, туристы