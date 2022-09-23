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США заявили, что не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
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США заявили, что не ищут конфликта с Россией
США заявили, что не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
США заявили, что не ищут конфликта с Россией
США не ищут конфликта с Россией и стараются "управлять эскалацией" на Украине, чтобы избежать втягивания в прямую конфронтацию, заявила официальный... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-23T23:32
2022-09-24T09:21
в мире
россия
сша
украина
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и стараются "управлять эскалацией" на Украине, чтобы избежать втягивания в прямую конфронтацию, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте", — заявила она в ходе брифинга для журналистов.США вместе с союзниками оказывают многомиллиардную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, применяют санкции против России в попытке ослабить ее возможности вести боевые действия.Жан-Пьер подчеркнула, что, с точки зрения Вашингтона, только Россия несет ответственность за конфликт и в состоянии прекратить его в любое время.
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в мире, россия, сша, украина, карин жан-пьер
В мире, Россия, США, Украина, Карин Жан-Пьер
23:32 23.09.2022 (обновлено: 09:21 24.09.2022)
 
США заявили, что не ищут конфликта с Россией

Белый дом заявил, что США не ищут конфликта с Россией, но следят за эскалацией на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и стараются "управлять эскалацией" на Украине, чтобы избежать втягивания в прямую конфронтацию, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте", — заявила она в ходе брифинга для журналистов.
США вместе с союзниками оказывают многомиллиардную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, применяют санкции против России в попытке ослабить ее возможности вести боевые действия.
Жан-Пьер подчеркнула, что, с точки зрения Вашингтона, только Россия несет ответственность за конфликт и в состоянии прекратить его в любое время.
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