https://ria.ru/20220923/ssha-1819091228.html

США заявили, что не ищут конфликта с Россией

США заявили, что не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 24.09.2022

США заявили, что не ищут конфликта с Россией

США не ищут конфликта с Россией и стараются "управлять эскалацией" на Украине, чтобы избежать втягивания в прямую конфронтацию, заявила официальный... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-23T23:32

2022-09-23T23:32

2022-09-24T09:21

в мире

россия

сша

украина

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и стараются "управлять эскалацией" на Украине, чтобы избежать втягивания в прямую конфронтацию, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте", — заявила она в ходе брифинга для журналистов.США вместе с союзниками оказывают многомиллиардную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, применяют санкции против России в попытке ослабить ее возможности вести боевые действия.Жан-Пьер подчеркнула, что, с точки зрения Вашингтона, только Россия несет ответственность за конфликт и в состоянии прекратить его в любое время.

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, карин жан-пьер