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США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России - РИА Новости, 23.09.2022
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США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России
США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России - РИА Новости, 23.09.2022
США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России
США очень серьезно воспринимают российские заявления по поводу ядерного оружия, но пока не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания, РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:26
2022-09-23T23:21
сша
россия
карин жан-пьер
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США очень серьезно воспринимают российские заявления по поводу ядерного оружия, но пока не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение."Очевидно, что мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, но мы не видели никаких причин корректировать конфигурацию наших ядерных сил в настоящее время. Последствия использования ядерного оружия Россией... окажутся катастрофичны для мира, а Россия станет изгоем на международной арене", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Путин ранее заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, отметив, что РФ последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.
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сша, россия, карин жан-пьер, владимир путин
США, Россия, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин
22:26 23.09.2022 (обновлено: 23:21 23.09.2022)
 
США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США не видят оснований повышать готовность ядерных сил

© AP Photo / Andrew HarnikВоенный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США очень серьезно воспринимают российские заявления по поводу ядерного оружия, но пока не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.
"Очевидно, что мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, но мы не видели никаких причин корректировать конфигурацию наших ядерных сил в настоящее время. Последствия использования ядерного оружия Россией... окажутся катастрофичны для мира, а Россия станет изгоем на международной арене", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Путин ранее заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, отметив, что РФ последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:53
Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России
 
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