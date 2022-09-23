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В Китае назвали двух ненадежных союзников США - РИА Новости, 23.09.2022
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В Китае назвали двух ненадежных союзников США
В Китае назвали двух ненадежных союзников США - РИА Новости, 23.09.2022
В Китае назвали двух ненадежных союзников США
Соединенные Штаты лишаются лидерских позиций в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в публикации издания "Хуаньцю шибао", переведенной на... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:05
2022-09-23T19:22
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты лишаются лидерских позиций в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в публикации издания "Хуаньцю шибао", переведенной на английский официальным военным порталом Китая China Military."Сегодня международные отношения переживают сдвиги в сторону глобализации и демократизации. &lt;...&gt; Это дарит шанс таким странам, как Германия или Япония, добиться нового статуса и стратегической независимости", — считает автор.По его мнению, доминирующее положение Вашингтона на мировой арене постепенно разрушается, лишь попытки Белого дома "сплотить Запад" на фоне международных кризисов не дают США "окончательно скатиться под гору".При этом еще вчерашние союзники проявляют готовность выйти из тени "сверхдержавы" и реализовать собственные амбиции. Впрочем, эти события приведут к новым структурным потрясениям международного ландшафта и порядка, сложившегося после Второй мировой войны.На прошлой неделе в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
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в мире, китай, европа, германия, сша, япония
В мире, Китай, Европа, Германия, США, Япония
19:05 23.09.2022 (обновлено: 19:22 23.09.2022)
 
В Китае назвали двух ненадежных союзников США

"Хуаньцю шибао": США уступят лидерство Германии в Европе и Японии в Азии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты лишаются лидерских позиций в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в публикации издания "Хуаньцю шибао", переведенной на английский официальным военным порталом Китая China Military.
"Сегодня международные отношения переживают сдвиги в сторону глобализации и демократизации. <...> Это дарит шанс таким странам, как Германия или Япония, добиться нового статуса и стратегической независимости", — считает автор.
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По его мнению, доминирующее положение Вашингтона на мировой арене постепенно разрушается, лишь попытки Белого дома "сплотить Запад" на фоне международных кризисов не дают США "окончательно скатиться под гору".
При этом еще вчерашние союзники проявляют готовность выйти из тени "сверхдержавы" и реализовать собственные амбиции. Впрочем, эти события приведут к новым структурным потрясениям международного ландшафта и порядка, сложившегося после Второй мировой войны.
На прошлой неделе в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
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