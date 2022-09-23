19:05 23.09.2022 (обновлено: 19:22 23.09.2022)
В Китае назвали двух ненадежных союзников США
"Хуаньцю шибао": США уступят лидерство Германии в Европе и Японии в Азии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты лишаются лидерских позиций в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в публикации издания "Хуаньцю шибао", переведенной на английский официальным военным порталом Китая China Military.
Вчера, 16:46В США придумали план, как спастись от Байдена
По его мнению, доминирующее положение Вашингтона на мировой арене постепенно разрушается, лишь попытки Белого дома "сплотить Запад" на фоне международных кризисов не дают США "окончательно скатиться под гору".
При этом еще вчерашние союзники проявляют готовность выйти из тени "сверхдержавы" и реализовать собственные амбиции. Впрочем, эти события приведут к новым структурным потрясениям международного ландшафта и порядка, сложившегося после Второй мировой войны.
На прошлой неделе в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.