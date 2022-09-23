https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818847575.html
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации - РИА Новости, 23.09.2022
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации
Четыре депутата Госдумы от "Единой России" уже обратились с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе российских вооруженных сил, сообщил секретарь... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:21
2022-09-23T09:21
2022-09-23T12:20
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
андрей турчак
частичная мобилизация в россии
дмитрий саблин
виталий милонов
единая россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Четыре депутата Госдумы от "Единой России" уже обратились с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе российских вооруженных сил, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.По его словам, это зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике и секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергей Сокол.Турчак напомнил, что Хубезов, Саблин и Милонов с первых дней специальной военной операции работают в Донбассе и спасают мирных жителей.Теперь заявления рассмотрит Минобороны.Сам Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что уже находится в Донбассе."Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".Он отметил, что принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт, а также просит определить его должностные обязанности и направить в расположение действующих частей."Сегодняшняя война на Украине против России — именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И я отчетливо понимаю, если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им (Донбассу) судьбу своих слуг", — подчеркнул депутат.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220923/poryadok-1818826896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, андрей турчак, частичная мобилизация в россии, дмитрий саблин, виталий милонов, единая россия, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Андрей Турчак, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Единая Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ
09:21 23.09.2022 (обновлено: 12:20 23.09.2022)
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации
Секретарь генсовета ЕР Турчак заявил о просьбе четырех депутатов ГД послать их в зону СВО
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Четыре депутата Госдумы от "Единой России" уже обратились с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе российских вооруженных сил, сообщил
секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, это зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов
, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин
и зампред комитета по экономической политике и секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергей Сокол
.
Турчак напомнил, что Хубезов, Саблин и Милонов с первых дней специальной военной операции работают в Донбассе и спасают мирных жителей.
"Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским", — пояснил политик.
Теперь заявления рассмотрит Минобороны.
Сам Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что уже находится в Донбассе
.
"Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".
Он отметил, что принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт, а также просит определить его должностные обязанности и направить в расположение действующих частей.
"Сегодняшняя война на Украине против России — именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И я отчетливо понимаю, если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им (Донбассу) судьбу своих слуг", — подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.