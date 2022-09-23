https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818847575.html

Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации

Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации - РИА Новости, 23.09.2022

Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации

Четыре депутата Госдумы от "Единой России" уже обратились с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе российских вооруженных сил, сообщил секретарь... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:21

2022-09-23T09:21

2022-09-23T12:20

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

андрей турчак

частичная мобилизация в россии

дмитрий саблин

виталий милонов

единая россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Четыре депутата Госдумы от "Единой России" уже обратились с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе российских вооруженных сил, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.По его словам, это зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике и секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергей Сокол.Турчак напомнил, что Хубезов, Саблин и Милонов с первых дней специальной военной операции работают в Донбассе и спасают мирных жителей.Теперь заявления рассмотрит Минобороны.Сам Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что уже находится в Донбассе."Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".Он отметил, что принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт, а также просит определить его должностные обязанности и направить в расположение действующих частей."Сегодняшняя война на Украине против России — именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И я отчетливо понимаю, если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им (Донбассу) судьбу своих слуг", — подчеркнул депутат.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220923/poryadok-1818826896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, андрей турчак, частичная мобилизация в россии, дмитрий саблин, виталий милонов, единая россия, донбасс, вооруженные силы рф