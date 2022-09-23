https://ria.ru/20220923/soglashenie-1818824336.html

Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку

Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку - РИА Новости, 23.09.2022

Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку

Признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя странами, заявил армянский премьер Никол Пашинян,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:06

2022-09-23T02:06

2022-09-23T02:06

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815039778_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_7799ab2e7144101845fb11000d0fcef9.jpg

ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя странами, заявил армянский премьер Никол Пашинян, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.По его мнению, "в противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации". По словам Пашиняна, "остается высокая вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана".Он напомнил также, что Ереван готов открыть региональные транспортные коммуникации в рамках национального законодательства и суверенитета страны, однако "Азербайджан намекает, что Армения должна предоставить экстерриториальные коридоры", что не предусмотрено трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России.Пашинян считает одним из ключевых факторов региональной стабильности всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, где будут гарантированы права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе. "Мы настоятельно призываем обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным структурам ООН в Нагорный Карабах для того, чтобы дать оценку гуманитарному положению и положению с правами человека, а также для того, чтобы обеспечить защиту объектов культурного наследия на местах", - сказал Пашинян.Он отметил, что офис верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также независимая миссия ЮНЕСКО должны быть обеспечены доступом к зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Азербайджан блокировал обе миссии. "Достоин осуждения и тот факт, что Азербайджан препятствует репатриации армянских военнопленных", - заявил премьер. Вместе с тем он подчеркнул, что цель Армении - устойчивый региональный мир и стабильность.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ позднее достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220923/pashinyan-1818823757.html

https://ria.ru/20220923/nato-1818821564.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, оон