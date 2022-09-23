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Минцифры объяснило, что делать сотруднику СМИ c правом на отсрочку - РИА Новости, 23.09.2022
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Минцифры объяснило, что делать сотруднику СМИ c правом на отсрочку
Минцифры объяснило, что делать сотруднику СМИ c правом на отсрочку - РИА Новости, 23.09.2022
Минцифры объяснило, что делать сотруднику СМИ c правом на отсрочку
Сотруднику СМИ с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке при себе необходимо иметь, в частности, оригинал или копию трудового договора, копию... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:21
2022-09-23T15:29
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
общество
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сотруднику СМИ с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке при себе необходимо иметь, в частности, оригинал или копию трудового договора, копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором, сообщает Минцифры."Для сотрудников таких организаций (системообразующей организации в сфере информации и связи) рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования, оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом", - говорится в сообщении.Также при себе необходимо иметь справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции, и копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Украина
15:21 23.09.2022 (обновлено: 15:29 23.09.2022)
 
Минцифры объяснило, что делать сотруднику СМИ c правом на отсрочку

Работнику СМИ с правом на отсрочку в военкомат нужно взять копию трудового договора

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВоенный комиссариат
Военный комиссариат - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сотруднику СМИ с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке при себе необходимо иметь, в частности, оригинал или копию трудового договора, копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором, сообщает Минцифры.
"Для сотрудников таких организаций (системообразующей организации в сфере информации и связи) рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования, оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом", - говорится в сообщении.
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Также при себе необходимо иметь справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции, и копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияОбществоВооруженные силы РФУкраина
 
 
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