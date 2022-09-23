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Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии" - РИА Новости, 23.09.2022
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Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии"
Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии" - РИА Новости, 23.09.2022
Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии"
Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что стране удастся пережить зиму, несмотря на то что еще... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:49
2022-09-23T20:55
олаф шольц
германия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что стране удастся пережить зиму, несмотря на то что еще несколько месяцев назад уверенности в этом не было. Большинство из них сочли, что хвалиться такими достижениями, будучи лидером крупного европейского государства, стыдно.Ранее Шольц сообщил, что газовые хранилища газа в настоящее время "заполнены как никогда", что позволяет надеяться на стабильное энергоснабжение во время холодов.Многие пользователи не разделили оптимистичного настроя канцлера, напомнив ему, что подобные "успехи" страны обусловлены недальновидной политикой правительства."Канцлер четвертой по величине экономики мира заявляет, что у нас достаточно газа, чтобы "пережить зиму". Это только мне кажется, или мы действительно превращаемся в развивающуюся страну?" — задался вопросом другой."Да, мы переживем зиму… только вот с непомерными ценами и с обанкротившейся промышленностью", — заметил юзер."Они (Шольц и Хабек) точно перезимуют, а вот что насчет малого и среднего бизнеса? Действия политического истеблишмента безответственны…невозможно предугадать, сколько компаний обанкротятся еще до начала холодов", — посетовал пользователь."Кто бы мог подумать всего несколько месяцев назад, что можно такими стремительными темпами загнать экономику страны в угол?" — написал второй.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html
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олаф шольц, германия, в мире, санкции в отношении россии
Олаф Шольц, Германия, В мире, Санкции в отношении России
20:49 23.09.2022 (обновлено: 20:55 23.09.2022)
 
Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии"

Читатели Die Welt назвали энергетическую политику канцлера ФРГ Шольца безответственной

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что стране удастся пережить зиму, несмотря на то что еще несколько месяцев назад уверенности в этом не было. Большинство из них сочли, что хвалиться такими достижениями, будучи лидером крупного европейского государства, стыдно.
Ранее Шольц сообщил, что газовые хранилища газа в настоящее время "заполнены как никогда", что позволяет надеяться на стабильное энергоснабжение во время холодов.
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Многие пользователи не разделили оптимистичного настроя канцлера, напомнив ему, что подобные "успехи" страны обусловлены недальновидной политикой правительства.
"На месте Шольца я бы сквозь землю от стыда провалился из-за того, что на плечи граждан опустилось столь тяжелое бремя по оплате огромных счетов. Но нет, он еще пытается отпраздновать это "достижение". Может ли быть что-то хуже?" — возмутился читатель.
"Канцлер четвертой по величине экономики мира заявляет, что у нас достаточно газа, чтобы "пережить зиму". Это только мне кажется, или мы действительно превращаемся в развивающуюся страну?" — задался вопросом другой.
"Да, мы переживем зиму… только вот с непомерными ценами и с обанкротившейся промышленностью", — заметил юзер.
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"Они (Шольц и Хабек) точно перезимуют, а вот что насчет малого и среднего бизнеса? Действия политического истеблишмента безответственны…невозможно предугадать, сколько компаний обанкротятся еще до начала холодов", — посетовал пользователь.
"Кто бы мог подумать всего несколько месяцев назад, что можно такими стремительными темпами загнать экономику страны в угол?" — написал второй.
"Конечно, мы переживем зиму, но вот только с какими последствиями…про это господин Шольц решил не упоминать. Замечательное заявление, лучше бы он вообще молчал", — заключил еще один комментатор.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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