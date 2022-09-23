https://ria.ru/20220923/sholts-1819070483.html

Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии"

Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии" - РИА Новости, 23.09.2022

Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии"

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что стране удастся пережить зиму, несмотря на то что еще... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:49

2022-09-23T20:49

2022-09-23T20:55

олаф шольц

германия

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что стране удастся пережить зиму, несмотря на то что еще несколько месяцев назад уверенности в этом не было. Большинство из них сочли, что хвалиться такими достижениями, будучи лидером крупного европейского государства, стыдно.Ранее Шольц сообщил, что газовые хранилища газа в настоящее время "заполнены как никогда", что позволяет надеяться на стабильное энергоснабжение во время холодов.Многие пользователи не разделили оптимистичного настроя канцлера, напомнив ему, что подобные "успехи" страны обусловлены недальновидной политикой правительства."Канцлер четвертой по величине экономики мира заявляет, что у нас достаточно газа, чтобы "пережить зиму". Это только мне кажется, или мы действительно превращаемся в развивающуюся страну?" — задался вопросом другой."Да, мы переживем зиму… только вот с непомерными ценами и с обанкротившейся промышленностью", — заметил юзер."Они (Шольц и Хабек) точно перезимуют, а вот что насчет малого и среднего бизнеса? Действия политического истеблишмента безответственны…невозможно предугадать, сколько компаний обанкротятся еще до начала холодов", — посетовал пользователь."Кто бы мог подумать всего несколько месяцев назад, что можно такими стремительными темпами загнать экономику страны в угол?" — написал второй.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

олаф шольц, германия, в мире, санкции в отношении россии