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Российские саперы проверяют избирательные участки в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022
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Российские саперы проверяют избирательные участки в ЛНР
Российские саперы проверяют избирательные участки в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022
Российские саперы проверяют избирательные участки в ЛНР
В ЛНР перед началом референдума о присоединении региона к РФ российские специалисты обследуют избирательные участки на наличие взрывоопасных предметов... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:03
2022-09-23T05:21
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР перед началом референдума о присоединении региона к РФ российские специалисты обследуют избирательные участки на наличие взрывоопасных предметов. Видеоматериалы работы саперов предоставило Минобороны РФ.По данным министерства, в ходе работы специалисты МПЦ применяют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования, микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования. Для поиска взрывоопасных предметов широко используются служебные собаки."Мы занимаемся проверкой избирательных участков Луганской Народной Республики для проведения референдума на наличие взрывоопасных предметов. В двухдневный срок нам поставлена задача проверить десять районов ЛНР, где находятся более 150 избирательных участков", - рассказал командир инженерно-саперного подразделения МПЦ с позывным Космос.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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донецкая народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
05:03 23.09.2022 (обновлено: 05:21 23.09.2022)
 
Российские саперы проверяют избирательные участки в ЛНР

Российские саперы проверяют избирательные участки в ЛНР на наличие взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПлакат "Россия - это материнский капитал"
Плакат Россия - это материнский капитал - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР перед началом референдума о присоединении региона к РФ российские специалисты обследуют избирательные участки на наличие взрывоопасных предметов. Видеоматериалы работы саперов предоставило Минобороны РФ.
"В Луганской Народной Республике специалисты Международного противоминного центра приступили к обследованию избирательных участков для проведения референдума о присоединении региона к Российской Федерации на наличие взрывоопасных предметов. Саперы проверяют не только помещения избирательных участков, но и прилегающую к ним территорию", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, в ходе работы специалисты МПЦ применяют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования, микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования. Для поиска взрывоопасных предметов широко используются служебные собаки.
"Мы занимаемся проверкой избирательных участков Луганской Народной Республики для проведения референдума на наличие взрывоопасных предметов. В двухдневный срок нам поставлена задача проверить десять районов ЛНР, где находятся более 150 избирательных участков", - рассказал командир инженерно-саперного подразделения МПЦ с позывным Космос.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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